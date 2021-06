Centenario de Berlanga: cine español y en mayúsculas

Ni moros ni cristianos. Ni los unos ni los otros, fueran rojos o fachas. En sus películas Luis García Berlanga retrató medio siglo de la historia de España, el Franquismo, la Transición y la Democracia, con el punto de mira fijado en el subdesarrollo (el moral más que el económico). Y hubo palos para todos, especialmente para las clases dirigentes, mangantes, gorrones y aprovechados oficiales. Aunque si debía ponerse más comprensivo o tierno se ponía al lado de los humildes, perdedores o los capaces de ser solidarios. Y algo, o mucho, debió hacer muy bien porque incluso la RAE reconoce el término inspirado en él, el de "Berlanguiano" y su visión tragicómica.

Nació en Valencia el 12 de junio de 1921 y este es su año, el del Centenario de un cineasta irrepetible, el de los repartos corales, de los largos planos secuencia (hay que estar atentos a las situaciones que ocurren no solo en primer plano sino también detrás), maestro del humor negro y lo absurdo y casi siempre lanzando sus puyas en medio de situaciones bulliciosas o festivas. Logró además otro gran hito para nuestro cine, dignificar el concepto de comedia española.

El reconocimiento del "Año Berlanga", con multitud de retrospectivas y eventos organizados, también ha culminado con la creación del Día del Cine Español, aprobado en marzo por el Consejo de Ministros, y que será el 6 de octubre. La misma fecha, pero de 1951, de cuando finalizó el rodaje de Esa pareja feliz (estrenada en 1953), su ópera prima, pero dirigida y escrita a cuatro manos junto con Juan Antonio Bardem.

A pesar de que el maestro nos dejó el 13 de noviembre de 2010, no hay duda de que sus hilarantes y certeras críticas y retratos de personajes siguen aún, a veces de manera inquietante, de rabiosa actualidad. Repasamos algunos de los momentos más emblemáticos de su filmografía.

'Bienvenido, Míster Marshall' (1953).

"Como alcalde vuestro que soy os debo una explicación, y esta explicación que os debo os la voy a pagar". Es una de las frases míticas, pronunciado por el alcalde sordo (Pepe Isbert) de Villar del Río, desde el balcón del ayuntamiento. Y no menos mítica es la canción "americanos" interpretada por Lolita Sevilla.

Fue el primer largometraje en solitario de Berlanga, y la primera de sus obras maestras. Su formato era el de cuento amable, pero lleno de mala baba, sobre la expectación de sus humildes habitantes ante la llegada de la comitiva de norteamericanos del Plan Marshall (el plan de ayudas económicas de Estados Unidos a Europa Occidental tras a II Guerra Mundial), creyendo ilusos que concederán a cada vecino del pueblo el regalo que pidan, desde un cabezal de cama o una bici de carreras a una mula o una máquina de coser.

Se rodó en la madrileña población de Guadalix de la Sierra, con sus habitatantes todos vestidos de andaluces. Su siguiente película sería Novio a la vista (1954), y que inicialmente debía protagonizar una por entonces desconocida Brigitte Bardot.

'Calabuch' (1956) y 'Los jueves milagro' (1957).

'Calabuch' Cinemanía

"Aquí cada uno hace lo que le gusta. Aquí la gente no se preocupa de ser diferente de lo que es en realidad. Ni de lo que piensan los demás. Cada cual vive su vida, sin hacer daño. Si esto no es la felicidad es algo que se le parece mucho". La historia de un anciano y eminente científico atómico (Edmund Gwenn, Oscar al mejor actor de reparto por hacer de supuesto Santa Claus en De ilusión también se vive de 1948) que se refugia en una pequeña localidad costera, Calabuch (en realidad Peñíscola), no acabó siendo del agrado de Berlanga porque le salió demasiado entrañable y buenista.

Pero, entre fuegos artificiales, barcas bautizadas con el nombre de "Esperanza" y celdas sin cerrojos en las que uno podía entrar y salir a conveniencia, merece igualmente figurar entre sus grandes obras por la maestría en la narración y el retrato personajes.

En Los jueves, milagro tuvo que adaptarse a todas las instrucciones dadas por la censura, con la imposición de un clérigo supervisando el guion, pero aprovechó lo que pudo para meter cizaña sobre el negocio que suponían las apariciones milagrosas de vírgenes y santos (aquí del ladrón San Dimas). siguiendo el modelo de Fátima o Lourdes.

'Plácido' (1961)

'Plácido' Cinemanía

"Siente un pobre a su mesa", era el lema inspirado en una campaña real promovida por el régimen franquista. Una llamada para que las familias más acomodadas invitarán a un mendigo a su cena de Nochebuena. Nuevamente el protagonismo se reparte entre multitud de personajes, pero el central es el Plácido del título (Cassen) preocupado en reunir a tiempo el dinero para pagar el primer plazo de su motocarro, su principal medio de trabajo.

Es una de las películas más características de su humor negrísimo, una crítica contra la hipocresía de los más acomodados para limpiar sus conciencias. Una falsa solidaridad maquillada tras una presunta buena acción.

'El verdugo' (1963)

'El verdugo' Cinemanía

"Cuando los chicos se dan cuenta de que soy la hija del verdugo, me dejan siempre", comenta afligida Carmen (Emma Penella). Tanto ella como su padre, Amadeo (Pepe Isbert), experimentan el rechazo de un trabajo que existe por imperativo del sistema, y la única salida que han encontrado para ganarse la vida.

Amadeo intentará pasarle el oficio a su muy reacio yerno (Nino Manfredi), el de matar legalmente a criminales por el método del garrote vil, para mantener el piso que se le ha adjudicado. Y es la obra maestra más rotunda de Berlanga. El crudo retrato de una época, de la burocracia, del matrimonio y mucho más. Patética y divertida a partes iguales, y en la que cada secuencia merecería un estudio detallado aparte. Después rodaría La boutique (1967) y ¡Vivan los novios! (1970).

'La escopeta nacional' (1978)

'La escopeta nacional' Cinemanía

"Y ni fueron felices, ni comieron perdices... porque allí donde haya ministros un final feliz es imposible" era el rótulo final que cerraba la película. Inspirada en las cacerías de Franco, o influyentes cargos del Régimen, en las que tratar de hacer amigos y cerrar tratos, pero ya en la España posfranquista, con los que habían ostentado el poder y los privilegios hasta entonces, desde clérigos a ministros falangistas. Con ellos, un empresario catalán de porteros electrónicos (José Sazatornil) intentaba hacer negocios. Y al igual que en todas las películas de Berlanga, al final de su periplo no se podrá decir que su situación haya precisamente mejorado.

Su gran recibimiento en taquilla dio lugar a la "Trilogía Nacional", completada con Patrimonio Nacional (1989) y Nacional III (1982), y protagonizada por el "clan de los Leguineche". De las cacerías al decadente palacio de Linares de Madrid y el marqués (Luis Escobar), representante de la nobleza intentando sobrevivir a los nuevos tiempos, como uno de los personajes más icónicos.

Destacar tambiénTamaño natural de 1974, con el personaje de Michel Piccoli conviviendo con una muñeca hinchable. Una manera de hablar de las soledades y reflejar además los fetichismos de Berlanga (llegaría a ser el director de la colección de novelas eróticas La sonrisa vertical), de los que el marqués de Leguinache de la Trilogía era otra buena muestra, con su curiosa afición por coleccionar vello púbico femenino.

'La vaquilla' (1985) y 'Todos a la cárcel' (1993)

'La vaquilla' Cinemanía

"Aquí en pelotas, ni enemigos ni nada", le dice el teniente Broseta del bando republicano (José Scristán) al brigada castro (Alfredo Landa) mientras se bañan en un río junto a soldados del bando nacional. Una película sobre la Guerra Civil y el eterno conflicto entre las dos Españas divididas. Fue el mayor éxito en taquilla del director. Pese a que en su momento los más críticos se mostraron en contra de que frivolizara en torno al conflicto bélico, sigue siendo una de sus mejores y más divertidas comedias. La seguiría Moros y cristianos (1987).

Y con Todos a la cárcel ganó los Goya a la mejor película, dirección y también sonido. Tal vez una obra irregular, pero que no carece de momentos brillantes. También una manera de los premios de la Academia de cine española (los Goya se crearon en 1986) para homenajear a uno de sus grandes cineastas. La organización de un evento, en principio benéfico y solidario, sirve para otra historia coral, repleta de políticos, curas, empresarios de segunda fila y otra fauna no tan respetable como debería. El título era una reveladora declaración de intenciones. Su película póstuma sería París-Tumbuctú de 1999.

INSEPARABLES DE BERLANGA

El Imperio Austrohúngaro. El término aparece en todas sus películas. Su fascinación por ello le venía de cuando era niño y lo oyó por primera vez en boca de sus padres. Berlanga se percató de que, sin que viniera a cuento, había utilizado referencias al "imperio austrohúngaro" en sus dos primeras películas, y acabó adoptando la costumbre como su talismán especial.

Pepe Isbert RTVE

Pepe Isbert. No se puede decir que se haya visto cine español sin ver ninguna de las películas de este singular actor bajito y de voz ronca. Nacido en Madrid, en 1886 (pero muy vinculado a Tarazona de la Mancha, Albacete), su larga carrera empezó en el cine mudo. Con Berlanga trabajó en cuatro películas: Bienvenido Míster Marshall, Calabuch, Los jueves, milagro y El verdugo. Falleció en 1966.

Rafael Azcona Heraldo

Rafael Azcona. Dos genios trabajando juntos. Desde su primera colaboración en Plácido a la última en Moros y cristianos, el guionista riojano participó en diez de los 16 largometrajes dirigidos por Berlanga (más el segmento de la película Las cuatro verdades). Ingenioso, mordaz y de humor agudo y punzante. Eran el tándem perfecto. Falleció en marzo de 2008.