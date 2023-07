La Cenicienta tendrá una adaptación en clave de terror en 'Cinderella’s Curse'

El popular cuento de la Cenicienta ha conocido múltiples adaptaciones en el cine, las más conocidas el clásico largometraje de animación de Disney de 1950, o el live action dirigido por Kenneth Branagh de2015, y además no son pocas las películas que se han inspirado en su argumento. Sin embargo, hay una nueva versión en camino que nos deparará un giro muy distinto a la historia conocida por todos, hacia lo más sombrío, la pesadilla y el terror en Cinderella's Curse.

Aunque nunca se sabe, la propuesta tiene en principio más de curiosidad que de una película que realmente pueda tener cierto impacto o destacar. Y es que su directora, la británica Louisa Warren, también con amplia experiencia como productora y actriz (y otra curiosidad más, intervino, sin acreditar en las dos partes de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte), pese a su prolífica carrera tras las cámaras y siempre moviéndose en los márgenes de los presupuestos más reducidos, con títulos como The Ghosts of Borley Rectory (2019) o la saga Toothfairy, no es especialmente conocida.

Una apasionada incombustible del género con un fandom muy limitado y que tampoco ha tenido algún éxito o título de culto remarcable. Quizá su suerte cambie con esta Cinderella's Curse que protagonizan Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna, Danielle Scott y Jase Rivers, y de la que Bloody Disgusting ha publicado en exclusiva dos imágenes (una en la cabecera de este artículo) que no pintan mal.

'Cinderella's Curse' ChampDog Films

Producida por ChampDog Films, y con distribución de la empresa británica ITN Studios (Independent Television News), tiene previsto estrenarse en octubre.

Será entonces la oportunidad de saber algo más, quizá sobre si la historia será la de la sangrienta venganza de la dulce Cenicienta contra sus tiránicas e insensibles hermanastras y madrasta, o cuál es la "maldición" a la que hace referencia el título. Y sobre todo conocer la valoración por parte de los incondicionales del género de terror que la hayan visto.

