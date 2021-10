Céline Sciamma retorna a la infancia en la fantástica 'Petite Maman': "Quería que los niños de 2021 vieran la película y se sintieran identificados"

Hasta Retrato de una mujer en llamas, todas tus películas estaban protagonizadas por niños o adolescentes. ¿Por qué volver a esta primera etapa?

Es cierto que Retrato suponía un adiós a trabajar con un reparto joven, lo que aprendí de esa experiencia, pero me atrae la infancia porque me siento joven, para mí es fácil escribir historias de niños, me gustan estos personajes y me da confianza escribir sobre ellos. Es un trabajo lleno de seguridad porque cuando te apasiona algo así sientes que debes hacerlo. No veo la infancia tanto como un tema sino como una perspectiva de vida, una mirada atenta y curiosa que parecía muy cinematográfica.

Si en algo se diferencia Petite Maman del resto de tu obra es precisamente en el toque fantástico, ese pequeño viaje en el tiempo que realizan sus dos protagonistas y que choca en gran medida con la caracterizada verosimilitud de su cine.

Al ir a rodar sentí que de alguna forma no se trataba de viajes en el tiempo. Confié en la magia del cine y el arte de la edición, como maneras de viajar en el tiempo. Ya desde mi primera película (Lirios de agua) tuve que confiar en esta magia, por la cual el espectador viaja al momento de la película. En cualquier caso, creo que puedo continuar explorando los distintos géneros del cine y permitiéndome exponer la fantasía y no tanto la verdad de estos.

Otro de los aspectos que llama la atención de Petite Maman es la ausencia de cualquier tipo de música en prácticamente todo el metraje, como si solo hubiera lugar para las dos niñas.

La película prescinde de la música en tanto que es bastante metódica. No sé si está tan centrada en los personajes como en tomar consciencia de que la protagonista de la película era de alguna forma el propio espectador. Con intención de establecer un vínculo entre el filme y la persona, los personajes expresan menos emociones, no consiste en cómo reaccionan a las cosas sino de qué manera les pasan cosas. Y de cómo estas cosas le pasan también al espectador, y esto no es identificación sino todo lo contrario, de verse reflejado en la película a través de sentirse observado por la misma.

Fotograma de 'Petite Maman' Cinemanía

No obstante, sí que hay un momento en el que entra una canción (La Musique du Futur) que lo cambia todo...

Quería una canción original, que no pudiera ser ubicada en el tiempo y a la vez pudiera pertenecer a los últimos sesenta años. Por otro lado, no quería que fuera completamente nueva sino que sonase como los dibujos de mi infancia, algo electrónico y experimental, casi vanguardista.

El momento en que aparece sabemos que no se trata de la joven Marion queriendo hacer preguntas sobre el futuro, no es como en Regreso al futuro contemplando si es posible cambiar las cosas. La canción es una explosión melodramática que reemplaza las preguntas que Marion no está verbalizando.

Además de escribir y dirigir, también te encargas del diseño de vestuario de tus películas, lo cual es algo bastante insólito. ¿A qué se debe y qué ideas tenías para el vestuario de Petite Maman?

He estado diseñando los vestuarios desde Lirios de agua, es un proceso que me ayuda a decidir la dirección artística del proyecto que esté creando. En el proceso inicial ya traía colores verdes y un concepto otoñal que desencadenaron las conversaciones con las actrices. En cierta medida es un vestuario verosímil y atemporal a la vez. Se trataba de encontrar un denominador común entre las generaciones de los últimos 60 años, al igual que con la música, una visión global de la infancia. Quería que los niños de 2021 vieran la película y se sintieran identificado

Que la idea de la película fuera tan relativamente pequeña (única localización y pocos personajes) supongo que ayudó a que la producción se llevara a buen puerto a pesar la pandemia. Con todo y eso, ¿cómo fue el proceso de escribirla y rodarla durante esta situación?

La película era bastante compatible con la pandemia en cuanto a producción y rodaje. Tuvimos el privilegio de poder rodar durante el segundo confinamiento en Francia. Yo ya tenía la idea formada, de hecho empecé a escribir el guion una semana antes de la pandemia.

Lo más curioso de todo fue que cuando salimos por primera vez del confinamiento, observé a muchas personas despidiéndose de sus seres queridos y me di cuenta de que esta historia que había escrito inocentemente de repente se cargaba de un gran significado emocional. Por este sentimiento generalizado de no haber sido capaces de despedirse, tanto adultos como niños

