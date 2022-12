Cate Blanchett ve una conexión clara entre 'Carol' y 'Todo a la vez en todas partes'

Aún distan de conocerse las candidaturas a disputar en la próxima gala de los Oscar de 2023, pero la carrera ya ha empezado oficialmente y distintas convocatorias de premios van dibujando un posible panorama sobre qué esperar de la Academia de Hollywood. A través de premios como los Gotham, los que decide la crítica de Nueva York o el National Board of Review va quedando claro de este modo que TÁR y Todo a la vez en todas partes serán dos contendientes principales, o por lo menos lo serán sus actrices protagonistas: Cate Blanchett y Michelle Yeoh respectivamente. Los medios USA deben de olérselo también, porque Variety acaba de montar uno de sus Actors on Actors donde Blanchett conversa con Yeoh.

La cita llega en días en que Blanchett trabaja en una próxima adaptación de videojuegos, Borderlands de Eli Roth, donde ha coincidido con una compañera de reparto de Yeoh en Todo a la vez en todas partes, Jamie Lee Curtis. La película más taquillera de la historia de A24, dirigida por los Daniels, ha supuesto por su parte todo un fenómeno en EE.UU. gracias especialmente a la imaginación de su premisa, que indaga en la existencia de multitud de universos paralelos. En la película vemos bastantes, y uno de los favoritos de los fans es aquél donde los seres humanos tienen dedos con forma de salchicha y Yeoh y Curtis viven un emotivo romance. Un romance que a Blanchett le recordó a algo en cuanto se topó con él.

“Voy a sonar como la narcisista suprema que soy. Estaba trabajando con Jamie Lee Curtis en Borderlands y me enseñó las fotos más extrañas que he visto en mi vida”, le confió Blanchett a Yeoh. “Ella con esa extraña peluca gris y tú con esos dedos de frankfurt, y estabas de pie detrás de ella, acariciándola cariñosamente. Pensé ‘Parece una escena de Carol’ y me pregunté ‘¿los Daniels quieren decir que Carol tenía dedos de salchicha?’”. Blanchett se refiere a la película que coprotagonizó con Rooney Mara en 2015, un melodrama lésbico dirigido por Todd Haynes que encandiló a la crítica, y que podría haber sido o no la inspiración de los Daniels para aquel segmento de Todo a la vez en todas partes.

“¿Habéis hablado de ello? ¿O es que yo me sitúo en todo lo que haces?”, le preguntó Blanchett, interesada por el origen de aquella serenata de piano a dúo entre Yeoh y Curtis. “Los Daniels tienen esa forma de homenajear a la gente que quieren, a las películas que les han marcado”, respondió Yeoh. “Nuestra película es In the Mood for Love y además tiene la energía de Pulp Fiction y la comedia exagerada de Stephen Chow. Pero tienes razón, porque vi una foto de eso y me quedé como ‘Guau’, excepto por los dedos de perrito caliente y Jamie tocando el piano con los pies”.

“Lo que intentábamos decir en la escena era que estas dos personas se quieren. Y no me sorprende que se inspiraran en Carol. No me sorprendería para nada”, concluyó Yeoh. La actriz, que vive el momento más dulce de su carrera por Todo a la vez en todas partes, ya ha dicho que ese romance le parece “la historia de amor más bonita del universo”.

