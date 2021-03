Cate Blanchett será la hermana de Donald Trump en la nueva película de James Gray

Armageddon Time es el nuevo proyecto del director James Gray, reconocido por sus anteriores títulos Ad Adtra o El sueño de Ellis. El estadounidense rueda estos días su próximo filme, anunciando importantes detalles como la presencia de Cate Blanchett como la hermana de Donald Trump.

"Cate Blanchett interpretará a la hermana de Donald Trump, que es la frase más rara que he dicho en mi vida", señalaba Gray en unas nuevas declaraciones. "Ella solo está en esto durante tres días, me está haciendo un favor. Tiene realmente un discurso muy largo que pronunciar, es una verdadera 'roba-escenas'. He intentado recrear el discurso real tan bien como pude de mi memoria".

Armageddon Time es un drama autobiográfico inspirado en la vida de Gray y su infancia mientras asistía a la escuela Kew-Forest en Queens, Nueva York. Un colegio al que Donald Trump asistió realmente como alumno. La hermana de Trump acudió en un determinado momento al lugar a ofrecer un discurso, cuando el realizador era estudiante allí. Precisamente, este es el momento que recogerá el filme.

El nuevo título también cuenta con un elenco de lujo conformado por Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland y Anne Hathaway. No es el único proyecto que Gray tiene estos meses entre manos. El cineasta también tiene pendiente la adaptación de la novela de Terry Hayes I am Pilgrim (Soy Pilgrim), una obra de suspense en la que un ajusticiamiento en una plaza pública de Arabia Saudí, una muerte en un hotel de Manhattan, una tortura en Damasco y una sustancia bacteriológica letal en Afganistán terminan por relacionarse en una misma historia.