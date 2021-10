Cate Blanchett protagonizaría ‘Manual para señoras de la limpieza’ con guion de Almodóvar

Alice Munro compiló en Manual para señoras de la limpieza hasta 43 cuentos que conmocionaron a Pedro Almodóvar según cayeron en sus manos. Al poco tiempo, y paralelamente a que pusiera en marcha la preproducción de La voz humana (mediometraje que protagonizó Tilda Swinton), el director manchego se propuso adaptar la obra, tanteando un reparto internacional como en su momento ya había tanteado al hilo de Julieta, que acabó descartando la presencia de Meryl Streep en favor de traerse la historia a España. En vísperas del estreno de Madres paralelas (su película más reciente, a estrenarse este 8 de octubre) la adaptación de Manual para señoras de la limpieza ha vuelto a saltar a la actualidad, con El País teniendo acceso a los detalles de su preparación.

Una que no está siendo fácil, y que podría haber supuesto la salida del proyecto de Almodóvar como director. Agustín Almodóvar, productor de sus películas a través de El Deseo, ha revelado que su hermano “ya está pensando en el próximo proyecto” y que “siempre ha sido así: en cuanto tiene rematada una película ya está con la cabeza en la siguiente”. Sin embargo, no está nada claro que este próximo proyecto sea Manual para señoras de la limpieza, por más que así fuera el plan alumbrado durante la pandemia. “Es una cuestión de derechos e intereses”, aclara Agustín. Pedro ya ha escrito el guion y nada menos que la actriz Cate Blanchett se ha interesado por él, pero ha surgido un problema.

“El guion estaba hecho y Cate entusiasmada con él”, pero “se ha acabado la cesión de derechos del libro”. Esto es, que ante la duda de si podrían rodarla o no, El Deseo no ha adquirido los derechos de adaptación, quedando pendiente ahora que sea la propia Blanchett quien los obtenga y saque la película adelante ella misma. “Ahora Cate ha decidido seguir con él. Todavía no ha comprado los derechos, está en ello, y lo haría con el guion de Pedro. Si sigue adelante con otro director, Pedro aparecería como guionista y tanto él como yo de coproductores. La experiencia con Tilda fue estupenda, y Cate es la misma clase de persona. Pero no está claro que sea el siguiente rodaje de Pedro”.

Ante la renuencia de El Deseo a adquirir los derechos de adaptación de Manual para señoras de la limpieza y el interés de Blanchett, se abren tres posibles vías para la película. En primer lugar, que no salga adelante. En segundo, que otro director se encargue contando con el libreto escrito por Almodóvar y, en tercero, que Blanchett mueva los hilos de forma que Pedro acabe dirigiendo de todas formas. La adaptación de Berlin apuntaba a ser el primer proyecto internacional de Almodóvar luego de haber rechazado encargos como Sister Act o El chico del periódico, y de hecho el cineasta ya había tanteado un posible plan de rodaje a partir de las particularidades del libro.

Las narraciones de Manual para mujeres de la limpieza tienen lugar entre Texas, Oakland y México, alternándose el inglés con el español. “Dos quintas partes se desarrollan en México, así que podría rodarse en España en localizaciones de Canarias, Andalucía…”, ha sugerido Agustín, aunque mantiene la prudencia con respecto a si Almodóvar acabará liderando el rodaje o no. Mientras la situación se aclara, a El Deseo le tocará estrenar en breve Madres paralelas, que durante el pasado Festival de Venecia le hizo ganar a Penélope Cruz la Copa Volpi.

