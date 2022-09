Cartel en exclusiva de 'Tequila: sexo, drogas y rock & roll', el documental sobre la mítica banda que llegará pronto a los cines

Los viejos rockeros nunca mueren, y el cine está a punto de encargarse de que los componentes de Tequila sean eternos. La mítica banda madrileña nacida en los 70 recogerá su propia historia en un documental muy especial que ya tiene título y cuyo cartel puedes ver ya en exclusiva.

Tequila: sexo, drogas y rock & roll es un documental dirigido por Álvaro Longoria (The Propaganda Game) en producción con Morena Films. La película contará los orígenes de la banda en los años 70 que sirvió de banda sonora para muchos jóvenes durante la transición española, gracias a temas como Salta!!!, Me vuelvo loco o Rock and roll en la plaza del pueblo.

El documental no solo contará con la presencia de miembros importantes de la banda como Ariel Rot, Alejo Stivel y Felipe Lipe, sino que además tendrá la voz de la actriz Cecilia Roth como hilo conductor de sus aventuras. Tequila: sexo, drogas y rock & roll tendrá su gran estreno en el Festival de San Sebastián, donde se podrá ver dentro de la sección Made in Spain previo a su paso por salas de cine, en las que aterrizará este próximo otoño. Mientras tanto, ya puedes disfrutar en exclusiva de su cartel.

Cartel de 'Tequila: Sexo, drogas y rock and roll' Cinemanía

