Carne, huesos y Taylor Russell: Timothée Chalamet lo enseña todo en 'Hasta los huesos', su nueva película con Guadagnino

Tras una historia tan sosegada (melocotones aparte) como la de Call Me By Your Name, Timothée Chalamet y el director Luca Guadagnino se quedaron con ganas de ir más allá. Y así lo han hecho en Hasta los huesos: Bones and All, una truculenta historia de amor caníbal que el actor coprotagoniza con Taylor Russell.

En esta featurette del filme, exclusiva para CINEMANÍA, podrás ver cómo han llevado a la pantalla la novela de Camille DeAngelis sobre el romance y la supervivencia de dos jóvenes condenados a alimentarse de carne humana. Y cruda, para colmo, como demuestra el aspecto descamisado y ensangrentado de Chalamet en el clip.

Michael Stuhlbarg, David Gordon Green, Jessica Harper (protagonista de la versión original de Suspiria) y el siempre imponente Mark Rylance (que participa en el documental) figuran también en el reparto de la película más 'americana' de Guadagnino hasta la fecha, con influencias que van desde el cine clásico de zombies a las Malas tierras de Terrence Malick.

Con los ingredientes habituales en los filmes del director (esteticismo, música pop y una sexualidad ambigua como poco), Hasta los huesos se estrena en España el 25 de noviembre. Seguro que, tras ver este avance, te relames de gusto solo con la idea de probarla.

