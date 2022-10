Carlos Saura recibirá el Goya de Honor 2023

Coincidiendo con el Día del Cine Español, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha desvelado que el cineasta y fotógrafo Carlos Saura (Huesca, 1932) recibirá el Goya de Honor 2023.

Con más de 60 años de carrera y autor de un puñado de obras maestras del cine español, el aragonés recogerá el máximo reconocimiento el próximo 11 de febrero en Sevilla, tal y como ha comunicado el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Tras su paso por el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, Saura dirigió los cortometrajes La tarde del domingo, Cuenca y El pequeño río Manzanares. Gracias a su hermano, el pintor Antonio Saura, entró en contacto con Pere Portabella y juntos revolucionaron la historia del cine español en 1959 con su primer largometraje, Los golfos (1960).

Esta historia de seis amigos que intentan salir de la marginalidad a través del toreo puede considerarse el punto de partida del Nuevo Cine Español. Fue, además, la primera ocasión en la que Carlos Saura participó en el Festival de Cannes.

Los golfos también supuso el primer encontronazo de Saura con la censura, una tensión que se mantendría viva desde su siguiente película, La caza (1965), premiada en el Festival de Berlín, y a lo largo de sus películas producidas por Elías Querejeta en la siguiente década.

Peppermint frappé (1967), Stress-es tres-tres (1968), La madriguera (1969) o Ana y los lobos (1970) marcan el comienzo de su relación con el productor y con una serie de actores como José Luis López Vázquez o Geraldine Chaplin, con quien mantuvo además una larga relación sentimental.

Además, suponen el nacimiento de un simbolismo cuyas raíces pueden rastrearse en Buñuel, director de quien más ha bebido Carlos Saura. "Encontrar a Buñuel fue una especie de salida. A nivel de que yo podía hacer una serie de cosas que había pensado, porque no era ningún disparate".

En los años 70, Saura dirigió algunas de sus obras maestras. La prima Angélica, por ejemplo, película en la que vertió sus recuerdos de infancia. “Supongamos, y es un ejemplo un tanto banal, que si para Proust su infancia es una serie de detalles más o menos poéticos en torno a un ambiente familiar, para mí esos recuerdos son mucho más violentos: es una bomba que cae en mi colegio, y una niña ensangrentada con cristales en la cara”, contaba a Enrique Brasó en su libro monográfico sobre el cineasta.

La prima Angélica (1974) hizo historia también por su accidentado estreno. La prensa del movimiento y grupos de ultraderecha cargaron contra la película al correrse la voz de que uno de los personajes tenía un brazo escayolado en alto como en un saludo falangista. Se intentó robar la película del cine Amaya, en Madrid, y se incendió el cine Balmes en Barcelona.

Con La prima Angélica y su siguiente película, Cría cuervos (1976), protagonizada por Geraldine Chaplin y Ana Torrent, Saura volvió del Festival de Cannes con el Premio Especial del Jurado.

Tras Elisa vida mía (1977), Los ojos vendados (1978) y Mamá cumple 100 años (1979), continuación barroca de Ana y los lobos, Saura dio un volantazo a su carrera dirigiendo el hito del cine quinqui Deprisa, deprisa (1981), y consagrándose en las siguientes décadas, con excepciones como El Dorado (1988) o El 7º día (2002), al cine musical.

Su colaboración con Antonio Gades nos regalaría una trilogía musical española formada por Bodas de sangre (1981), Carmen (1983), premiada en Cannes, y la ambiciosa El amor brujo (1986).

Este giro, que sigue desconcertando a los admiradores de su primera etapa, revela sin embargo la enorme libertad creativa de Carlos Saura. "Me parece que en cada momento he hecho lo que pensaba que podía hacer. Si me planteas el hacia dónde voy... tampoco lo sé. Soy muy intuitivo. Y digo que me cine avanza a saltos", explicaba a Enrique Brassó.

En 2017, el director Félix Viscarret estrenó el documental Saura(s), sobre el cineasta aragonés.

La 37ª edición de los Premios Goya se celebrará el 11 de febrero y tendrá lugar en Fibes - Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

