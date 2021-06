Carey Mulligan y Zoe Kazan desvelarán los crímenes de Harvey Weinstein en 'She Said'

La capacidad de Hollywood para alimentarse de sus propios desechos (por no usar otra palabra más gorda) nunca dejará de sorprendernos. Por ejemplo, si Harvey Weinstein, el máximo factótum del cine de los 90, resulta ser un violador en serie, el resultado final de la historia es… una película sobre el caso con Carey Mulligan (Una joven prometedora) y Zoe Kazan (The Deuce).

En She Said, que así se titulará la cinta, las dos actrices interpretarán a Megan Twohey y Jodi Kantor, las dos reporteras del New York Times que desvelaron los abusos del magnate y recogieron su investigación en un libro.

Maria Schrader (Unorthodox) será la directora de la cinta, mientras que Rebecca Lenkiewicz (Ida, Disobedience) firmará el guion. Las fuentes citadas por The Playlist prometen un drama periodístico al más alto nivel, con ecos de Todos los hombres del presidente y Spotlight.

Todavía faltan por saber quiénes completarán el reparto del filme y, sobre todo, si algún intérprete se atreverá a prestar su rostro a la versión ficcionalizada de Weinstein.

Recordemos que este caso provocó una de las mayores tormentas en la historia reciente de la industria, espoleando el movimiento #MeToo y provocando un debate sin precedentes sobre la situación de las mujeres en el negocio del cine. Está por verse si She Said, producida por Annapurna y Plan B para Universal, estará a la altura de su trascendencia.