Carey Mulligan y Adam Sandler protagonizarán ‘Spaceman’ para Netflix

Entre la cantera de intérpretes que ha ido definiendo con los años, Netflix conoce el gran activo que supone Adam Sandler, con el que ha firmado sucesivos contratos. Casi ninguna de las películas resultantes ha tenido éxito crítico (la excepción es Diamantes de sangre, que en puridad no es una producción original de la plataforma), pero aún así Netflix lo ha querido juntar con otra actriz asidua a sus proyectos como es Carey Mulligan. La intérprete ha estado en La excavación, Mudbound, la miniserie Collateral y estará en Maestro (biopic de Leonard Bernstein con Bradley Cooper); títulos a los que ahora hay que unir Spaceman.

Supimos de la existencia de Spaceman el año pasado, cuando su título aún era The Spaceman of Bohemia. El film adapta la novela de Jaroslav Kalfar publicada en 2017 y Netflix ha elegido a Sandler y Mulligan como su pareja protagonista, según recogen medios como Deadline. En Spaceman Sandler interpreta al susodicho astronauta, que se ve obligado a abandonar a su mujer (Mulligan) en pos de una arriesgada misión que le llevará a los confines de la galaxia para aclarar un misterioso avistamiento. La ausencia de Sandler se prolongará lo indecible, y recluido en su nave entrará en contacto con una voz misteriosa.

El guion está escrito por Colby Day y dirige Johan Renck, el aclamado realizador de Chernobyl que hace poco decidía mantenerse al margen de la serie The Last of Us de HBO por Craig Mazin y Neil Druckmann. La noticia coincide con el estreno en nuestro país de Una joven prometedora, uno de los films más interesantes de la temporada debido a su temática y al buen recibimiento que ha tenido en la carrera de premios. Mulligan ha estado nominada a varios galardones por él y aspira a ganar el Oscar a Mejor actriz, siendo el film igualmente candidato a Mejor película, Mejor guion original, Mejor dirección y Mejor montaje.