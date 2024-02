Carey Mulligan admite lo que ninguna estrella cuenta de los premios en Hollywood: "Están mintiendo al cien por cien"

Los premios sí que importan. Estamos acostumbrados a que los actores y las actrices de Hollywood resten importancia cada vez que no reciben nominaciones en la temporada de premios, el último caso más sonado el de Margot Robbie en los Oscar, pero es indiscutible que suponen puertas abiertas para muchos y una segunda vida para los filmes.

La británica Carey Mulligan, nominada a la estatuilla dorada a mejor actriz principal, ha querido ahondar precisamente en ello en una entrevista concedida a The Times, donde se sinceraba sobre la verdad más incómoda detrás de estos eventos cinematográficos.

Mulligan ha reconocido que ser nominada al Oscar "es la cosa más guay que te pueda pasar, porque es de tus compañeros". A lo largo de su trayectoria, la intérprete ha contado con nominaciones en galardones como los BAFTA, los Critics Choice Awards, los Premios del Cine Europeo, los Globos de Oro o los Oscar, entre otros tantos reconocimientos, por lo que sabe bien de lo que habla.

Su presencia en los Oscar 2024 supone su tercera nominación a los reconocimientos de la Academia de Hollywood tras An Education (2009) y Una joven prometedora (2021), provocando que confiese lo que pocos se atreven en Hollywood ante la falsa modestia. "La mayoría de actores a los que he conocido dicen que los premios no importan y que el trabajo es solo lo que cuenta. Ellos están mintiendo al cien por cien", afirmaba una jocosa Mulligan.

En Maestro, la actriz británica interpreta a Felicia Montealegre, la actriz actriz chilena-costarricense y mujer de Leonard Bernstein en el biopic de Netflix, donde se pone bajo las órdenes de Bradley Cooper, cineasta y protagonista de este título nominado a 7 Premios Oscar.

Este mismo año, Mulligan también recibía las alabanzas del público por su pequeño papel en Saltburn, su segunda colaboración con Emerald Fennell tras Una joven prometedora, donde lucía irreconocible. Un filme en el que trabajaba con intérpretes de la talla de Jacob Elordi, Barry Keoghan o Rosamund Pike, cuya ausencia de nominaciones en los Oscar 2024 también llamaba la atención del público.

