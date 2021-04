Carey Mulligan, la reina dorada en los Oscar 2021

El dorado es siempre uno de los colores de la noche en los Oscar. Es el color de EL Oscar. Por eso, como no vas a una boda vestido/a de blanco para no ensombrecer a la novia, el dorado no suele ser un color en la noche de esta preciada estatuilla. Sin embargo, Carey Mulligan fue una de las estrellas que se saltó esa norma no escrita y no le importaron las supersticiones.

La actriz, nominada por Una joven prometedora como mejor protagonista (ya fue nominada por An Education en 2010), lució uno de los vestidos más espectaculares de la alfombra roja de los Oscar 2021. Una falda y crop top dorados. Una falda de reina, de princesa, firmado por Valentino.

En la gala lo tenía complicado frente a Viola Davis o Andra Day (también en dorado y crop top), pero en la alfombra, Carey Mulligan se alzó como la ganadora. Aunque, y quizá por eso, nos recuerde a La Bella. No tanto como aquel vestido con el que ganó Alicia Vikander. Pero ahí está la inspiración, con más ambición y modernidad.

Es un vestido que podría haber elegido su personaje, Cassie, en Una joven prometedora. Un vestido para vengarse, de los que dejan huella y bocas abiertas. De los que imponen. Muy especial y original como la película que ha protagonizado, una de las grandes nominadas de la noche. Y por la que esta semana ya se llevó el Independent Spirit Award, que dedico a Helen McCrory.

Carey Mulligan acudió a la gala con su marido Marcus Mumford, líder de los Mumford & Sons. Esta era su segunda nominación. 11 años después de la que consiguió por Una educación, la película con la que saltó directa al estrellato y a nuestros corazoncitos. Un gran arco desde aquella chica llena de sueños en la película de Lone Scherfig a esta mujer sobreviviendo una pesadilla en la opera primera de Emerald Fennell.