Cannes 2024: toda la información de las películas más esperadas del festival

El Festival de Cannes celebrará su 77ª edición del 14 al 25 de mayo, convirtiendo de nuevo la lujosa localidad francesa en el epicentro del cine de autor mundial. La competición por la Palma de Oro será encarnizada y la alfombra roja se llenará de glamour y estrellas invitadas.

Desde que se presentó la programación oficial de Cannes 2024, han ido aflorando nuevos detalles, imágenes y tráilers de las películas más esperadas que se verán en la Croisette. A continuación vamos a hacer un repaso de lo que sabemos sobre los títulos que más ansiamos poner delante de nuestros ojos.

A continuación, todo lo que sabemos de las 19 películas de la competición oficial y las más llamativas de las suculentas secciones paralelas.

'Megalopolis', de Francis Ford Coppola

Es fácil que esta sea una de las películas más esperadas del festival. El último proyecto elefantiásico del director de El padrino podría convertir al estadounidense en el primer cineasta en sumar tres Palmas de Oro, tras haberse llevado el preciado galardón por La conversación (1974) y Apocalypse Now (1979). Justo en esa época empezó a esbozar la historia de Megalopolis, cuyo guion también firma. Aquí te contamos más.

Se trata de una ambiciosa historia de ciencia ficción protagonizada por Adam Driver en el papel de un arquitecto idealista con la misión de reconstruir Nueva York tras un cataclismo, cuyo proyecto choca contra los deseos del corrupto alcalde interpretado por Giancarlo Esposito. Coppola ha gastado 120 millones de dólares de su propio bolsillo regado de viñedos y busca distribuidora. Seguro que su paso por Cannes le ayuda.

'The Shrouds', de David Cronenberg

Aún está reciente el bombazo que supuso el regreso de David Cronenberg con Crímenes del futuro, y el canadiense ya tiene lista su nueva película. Eterno candidato a la Palma de Oro, el octogenario director de Videodrome podría conseguirla con uno de sus trabajos más viscerales: la invención de una tecnología que permite ponerse en contacto con el interior de una tumba y permite seguir en directo la descomposición del cuerpo de tus seres queridos. Un planazo, con Vincent Cassel y Diane Kruger.

'Kinds of Kindness', de Yorgos Lanthimos

Emma Stone haciendo locuritas y bailando raro. Efectivamente, estamos ante una película del griego Yorgos Lanthimos. El director de Canino prosigue su colaboración con la actriz y, después de La favorita y Pobres criaturas traen un tríptico de historias por donde también pululan Jesse Plemons, Willem Dafoe y Margaret Qualley.

Esta es la sinopsis oficial de los segmentos que forman Kinds of Kindness: un hombre que se ha quedado sin opciones intenta tomar las riendas de su vida, la mujer de un policía que había desaparecido en el mar vuelve a casa convertida en una persona distinta, una mujer está enfrascada en la búsqueda de una persona destinada a convertirse en un líder espiritual prodigioso.

'Bird', de Andrea Arnold

La directora inglesa regresa al festival que la consagró con una colección de Premios del Jurado (la medalla de bronce del festival) para sus anteriores Red Road (2006), Fish Tank (2009) y American Honey (2016). ¿Se viene Palma de Oro esta vez? Para conseguirlo cuenta como protagonista con el irlandés Barry Keoghan (Saltburn), uno de esos actores en racha perenne, interpretando a un tipo marginal que cuida de su hijo de 12 años.

'Anora', de Sean Baker

Lo nuevo del director de The Florida Project (2017) y Red Rocket (2021) es una de las incógnitas estadounidenses más intrigantes de la competición principal. Se desconocen todavía detalles del argumento de esta dramedia sobre una trabajadora sexual escrita por el propio director, donde esperamos ver despuntar como protagonista a Mikey Madison tras su paso por la serie Better Things.

'The Substance', de Coralie Fargeat

Atención a esta. Elevación de Coralie Fargeat, directora de la muy cañera Revenge (2017), a la primera división del festival con una película de terror corporal protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid donde no se va a escatimar con el gore y la sangre. Puede ser una de las grandes sorpresas en la Croisette.

'All We Imagine as Light', de Payal Kapadia

Mucho ojo a esta. Por primera vez en las últimas tres décadas, una película india opta a la Palma de Oro. Además, es un debut... en los largos de ficción, puesto que la directora Payal Kapadia ya causó sensación (y ganó premio) en la Quincena de Realizadores con su documental A Night of Knowing Nothing (2021), sobre el activismo universitario y la discriminación del sistema de castas. All We Imagine as Light cuenta el periplo de dos enfermeras malayali que intentan ganarse la vida en Bombay.

'Emilia Perez', de Jacques Audiard

Hay espacio para el cine musical en Cannes. Con una pinta tan estimulante como este relato criminal de Audiard, ganador de la Palma de Oro con Dheepan (2015), rodado en español y con Selena Gomez y Zoe Saldaña en el reparto. La protagonista en realidad es la española Karla Sofia Gascón, interpretando al jefe de un cartel mexicano que para escapar de las autoridades decide cambiar de identidad sometiéndose a una operación de reasignación de sexo.

'Limónov: The Ballad', de Kirill Serebrennikov

Tras muchos años dando vueltas, la adaptación del libro de Emmanuel Carrère sobre el famoso escritor y disidente ruso Eduard Limónov por fin está lista, con dirección de su compatriota Kirill Serebrennikov, que lleva desde 2022 exiliado en Alemania. Ben Whishaw es el encargado de interpretar a Limónov, mientras que el guion viene firmado por el polaco Pawel Pawlikowski (Ida, Cold War), que estuvo a punto de ocuparse también de la dirección.

'Caught by the Tides', de Jia Zhangke

A lo largo de los últimos 23 años, el cineasta chino Jia Zhangke y un reducido grupo de colaboradores cercanos han ido grabando fragmentos de este peculiar proyecto donde los límites entre el documental y la ficción se difuminan para contar la evolución en la vida de dos parejas. Como no podía ser de otro modo, la portentosa actriz Zhao Tao, pareja del autor, encabeza el reparto de este título, firme contendiente a ser la primera Palma de Oro de Jia.

'Wild Diamond', de Agathe Riedinger

Una de las cartas imprevisibles de esta edición: la ópera prima de esta directora francesa, que con su primer largo está en la competición oficial midiéndose de tú a tú con los primeros espadas del cine internacional. Diamant Brut, en su título original, sigue a Liane (interpretada por la también debutante Malou Khebizi), una joven de 19 años que sueña con alcanzar el estrellato participando en un reality show.

'Grand Tour', de Miguel Gomes

Nueve años después del tríptico de grandes dimensiones de Las mil y una noches (2015), y con la salvedad de la pandémica Diarios de Otsoga (2021), ya había ganas de tener de vuelta al portugués Miguel Gomes. Lo hace con una película ambientada en Rangún, Birmania, durante 1917. Allí, una mujer sale en busca de su prometido, un funcionario del Imperio Británico que ha desaparecido, quizás para no tener que casarse con ella.

'Oh, Canada', de Paul Schrader

Paul Schrader ya adaptó al novelista Russell Banks en Aflicción (1997), una de sus películas más celebradas. En Oh, Canada vuelve al escritor fallecido en 2023, con quien mantenía una cercana amistad, para un trabajo cuyas resonancias son de las que erizan la piel: cuenta los últimos días de un documentalista moribundo. Richard Gere interpreta al protagonista, mientras que Jacob Elordi será el mismo personaje en flashbacks juveniles; Uma Thurman y Michael Imperioli completan el reparto.

'Marcello mio', de Christophe Honoré

Christophe Honoré es otra presencia francesa abonada a Cannes y este año tiene una de esas propuestas que exudan cinefilia, mitomanía e intimidad por los cuatro costados. Su buena amiga y colaboradora Chiara Mastroianni se interpreta a sí misma intentando transformarse en... su padre fallecido, el legendario Marcello Mastroianni, ante el pasmo de su madre, Catherine Deneuve, que también aparece interpretándose a sí misma. Con películas así en Cannes, ¿quién quiere realities en televisión?

'The Apprentice', de Ali Abbasi

Sebastian Stan se mete en la piel de un joven Donald Trump en la película que más titulares va a generar para la prensa estadounidense, sobre todo en año electoral. Este particular biopic, centrado en el ascenso al poder del magnate Trump en los años 70 y 80 junto a su mefistofélico abogado Roy Cohn (a quien encara Jeremy Strong, recién salido de Succession) y su primera esposa, Ivana Trump (Maria Bakalova, de Borat, película film secuela).

Por si todo esto no fuera ya lo bastante excéntrico, el iraní Ali Abbasi firma la dirección después de películas en principio tan alejadas de un proyecto así como Shelley (2016), Border (2018) y Holy Spider (2022). Habrá que verla.

'Beating Hearts', de Gilles Lellouche

L'amour ouf en su título original, este es el tercer largo del actor de Pequeñas mentiras sin importancia convertido en director Gilles Lellouche. Dada su posición privilegiada en la industria francesa, cuenta con un reparto lleno de estrellas (Adèle Exarchopoulos, François Civil, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste) para un romance musical con hitazos de los 80 y 90 (de New Order y The Cure a Madonna y Jay-Z) y una pareja de enamorados pertenecientes a clases sociales muy distantes entre sí.

'Parthenope', de Paolo Sorrentino

Hubo un tiempo en el que el italiano Paolo Sorrentino era presencia prácticamente fija en la lucha por la Palma de Oro, pero a lo tonto ha pasado ya casi un decenio desde el último intento con La juventud (2015). Sea como fuere, Parthenope tiene papeletas para escenificar un regreso por la puerta grande al contar con Gary Oldman en el reparto de esta historia rodada en Nápoles y Capri sobre una mujer llamada Parténope, igual que la sirena de la mitología griega que dio nombre a la ciudad que acabaría convirtiéndose en Nápoles.

'Motel Destino', de Karim Aïnouz

A pesar de que Firebrand, la anterior película de Karim Aïnouz presentada en Cannes, desapareció tras un paso muy poco lucido por la Croisette (con nada menos que Alicia Vikander y Jude Law de protagonistas), está claro que el director brasileño es muy del gusto del comité de selección del festival, donde ya se vieron en el pasado Madame Sata (2002) y La vida invisible de Eurídice Gusmão (2019).

Esperamos que Motel Destino marque algo cercano a un regreso a la plena forma para el codirector de Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009). Definido como un thriller erótico, cuenta la historia de amor entre un joven desamparado que vive al margen de un sistema que lo quiere muerto y una mujer resistente a los ataques de un marido abusivo y violento.

'The Girl with the Needle', de Magnus von Horn

El director de Sweat (2020) se pasa al truculento relato de época en blanco y negro con la historia real de Dagmar Overbye (interpretada por Trine Dyrholm), una asesina en serie danesa a quien se halló culpable de la muerte de decenas de niños entre 1913 y 1920, a quienes accedía trabajando como niñera. Vic Carmen Sonne (Holiday, Godland) es la nodriza que descubrirá el horror.

'Furiosa: De la saga Mad Max', de George Miller

Todos sabemos que esta proyección fuera de competición va a ser una de las más abarrotadas y expectantes de esta edición. Aún se huele el reguero de gasofa que dejó en 2015 el australiano George Miller con Mad Max: Furia en la carretera, con lo que este regreso al desierto postapocalíptico va a hacer mucho ruido, por no hablar de la presencia de Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth en la alfombra roja.

'Rumours', de Guy Maddin, Evan & Galen Johnson

Quienes acudan a esta proyección atraídos por la presencia de Cate Blanchett, Alicia Vikander o Denis Ménochet en el reparto sin saber cómo se la gasta el canadiense Guy Maddin y sus compinches habituales pueden llevarse la sorpresa de sus vidas. En el nuevo trabajo del genio de Winnipeg se escenifica una reunión de los líderes mundiales del G-7, que acaban perdidos en un bosque sin poder salir.

'Volveréis', de Jonás Trueba

Jonás Trueba acude por primera vez a la Croisette con su nueva película de ficción, que participará en la Quincena de Cineastas. Una comedia romántica escrita junto a sus protagonistas, Itsaso Arana y Vito Sanz, que trata sobre la (amistosa) ruptura de una pareja de largo recorrido que decide hacer una fiesta de despedida de sus amigos, a pesar de que ninguno se cree la separación.

'Ghost Cat Anzu', de Yôko Kuno & Nobuhiro Yamashita

Esta cucada viene de Shinei Animation, el estudio responsable de Doraemon y Shin-chan, y nos contará la historia de una niña de 11 años abandonada por su padre. Afortunadamente, su abuelo le ha pedido a su servicial gato fantasma Anzu que cuide de ella. ¿A que ya se te ha metido algo en el ojo?

