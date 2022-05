Cannes 2022: ¿cuándo llegarán a España las películas más comentadas del festival?

Las traeremos a España con todo el brillo posible. Tal y cómo merecen estas películas y sus geniales creadores. #Cannes2022 ✨



Palme d'or

TRIANGLE OF SADNESS

Best Director

PARK Chan-Wook for DECISION TO LEAVE

Jury Prize ex aequo

LE OTTO MONTAGNE

Best Actor

SONG Kang-ho in BROKER pic.twitter.com/cMgWZ2Czll