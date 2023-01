Cancelado el 'autobiopic' de Madonna: la Ambición Rubia prefiere irse de gira

Fíate de Madonna y no corras: tras habernos mantenido en vilo con su ambicioso proyecto de un biopic dirigido por ella misma, la Ambición Rubia ha decidido abandonar el proyecto. En lugar de encerrarse en un plató, la cantante se embarcará en el Celebration Tour, una gira mundial que arrancará el 15 de julio y la llevará por EE UU, Canadá y Europa, incluyendo Reino Unido.

Ojo, eso sí, porque fuentes citadas por The Hollywood Reporter (vía The Playlist) afirman que Universal ya barajaba desde el año pasado darle cerrojazo al proyecto. El baile de guionistas (Diablo Cody primero, Erin Cressida Wilson después) y la maratoniana extensión del libreto, que hubiera llevado a un filme de tres horas, hicieron que los ejecutivos plantearan, bien dividir la cinta en dos partes, bien convertirla en una serie. Algo que a Madonna no le habría hecho gracia alguna.

La más perjudicada por esta cancelación es Julia Garner (Ozark), la actriz escogida por la propia 'Madge' para interpretarla tras un largo y complicado proceso de casting que incluyó sesiones de coreografía de 11 horas.

"He tenido una vida extraordinaria y tengo que hacer una película extraordinaria", declaró la cantante para justificar estas medidas extremas que, visto lo visto, no han llevado a nada. Sumando a esto la mala acogida que ya han recibido las dos películas dirigidas por la diva (Filth and Wisdom y Wallis y Eduardo: El romance del siglo) tenemos un "me voy para que no me eches" de manual...

