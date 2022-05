Cameron Diaz se acuerda de 'Algo pasa con Mary' y vuelve a ponerse este icónico peinado

En el año 1998, Cameron Diaz comenzaba a ser una estrella de Hollywood. Ya había deslumbrado a todos con su debut en Máscara de Jim Carrey y embelesado a tantos otros con su karaoke en La boda de mi mejor amigo junto a Julia Roberts. Su don para la comedia estaba más que demostrado, pero la prueba definitiva le llegó con los hermanos Farrelly y una película llamada Algo pasa con Mary.

Cuando están a punto de cumplirse veinticinco años de su estreno, la actriz ha querido rendir homenaje a la película con la que empezó a hacerse un hueco en la industria gracias a una de las escenas (y peinados) más icónicos de la historia de la comedia.

En el vídeo se puede ver a la actriz en su casa rememorando sus tiempos en aquella película que protagonizaba junto a Ben Stiller. Pero cuando dos amigos suyos entran en casa y le invitan a recuperar el personaje de Mary, vemos que por Cameron Diaz no han pasado los años. No solo eso, sino que la actriz no ha olvidado el detalle de ponerse el flequillo tal y como lo llevara en la película, un look icónico ya.

Cameron Diaz se retiró de la interpretación hace ya más de ocho años, después de aparecer en el remake de Annie junto a Jamie Foxx y de protagonizar películas como Sex Tape. Algo pasa en la nube o No hay dos sin tres junto a Leslie Mann y Kate Upton. Desde entonces, la actriz se ha dedicado a cuidar de su hija Raddix y a continuar con su carrera como empresaria: “Mi rutina diaria es aquello que puedo manejar y hacer por mí misma”, comentaba en una entrevista.

