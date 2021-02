Cameron Crowe tiene una idea para la secuela de ‘Jerry Maguire’

Luego de los varapalos críticos de Aloha y la serie Roadies, hay quien pensaría que la carrera de Cameron Crowe se encuentra estancada. El último trabajo del cineasta fue un videoclip de Stevie Nicks lanzado el año pasado, y según da cuenta una reciente entrevista con Collider se encuentra en un momento de hacer acopio de su experiencia en el cine, dejándose llevar por la nostalgia y los recuerdos. Hasta el punto de que el director de Solteros ha asegurado plantearse hasta tres continuaciones de sus tres películas más conocidas: Un gran amor, Jerry Maguire y Casi famosos. El caso de Jerry Maguire en concreto tiene bastante gracia, porque Crowe ya tiene pensada una historia.

Con frases como ‘enséñame la pasta’ o ‘me tuviste en el hola’, Jerry Maguire es con total justicia una de las películas icónicas de los años 90, habiendo sido nominada a 5 Oscar y obteniendo uno a Mejor actor de reparto para Cuba Gooding Jr. En el film liderado por Tom Cruise, Gooding Jr. encarnaba al deportista de los Arizona Cardinals Rod Tidwell, y la idea de Crowe es que este sea precisamente el protagonista de la secuela de Jerry Maguire. En compañía, claro, de su esposa Marcee, que interpretara Regina King en 1996 antes de que en la actualidad estuviera en boca de todos gracias a Watchmen y a haber dirigido Una noche en Miami, que le ha dado una nominación al Globo de Oro.

“Si existiera una secuela que continuara la historia de Jerry Maguire, siempre he creído que tendría que girar en torno a los Tidwells”, contaba Crowe. “Deberían ser Marcee y Rod. De vez en cuando la gente me ha llamado y me ha dicho ‘queremos hacer una serie de televisión de Jerry Maguire’, y les digo ‘creo que la historia debería continuar con los Tidwells’... y nunca me vuelven a llamar”. Crowe también le ha estado dando vueltas en los últimos meses a lo mucho que le gustaría retomar a Lloyd Dobler, personaje protagonista de Un gran amor que interpretara John Cussack.

“He pensado que podría volver a Lloyd Dobler, que es un personaje que amo”, proseguía. “Pero creo que he perdido la ocasión; podríamos haberlo hecho hace algunos años… pero siempre he creído que había más que contar de Un gran amor”. El film estrenado en 1989 fue el debut de Crowe a la dirección, topándose con las mejores críticas de su carrera algo más de una década después, gracias a Casi famosos. Otro título del que no le importaría sacar tiempo para hacer una secuela: “Podría haber más de Casi famosos, porque la historia se ambienta en los 80 y los 90… pero no estoy seguro de cómo hacerlo”.