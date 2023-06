El cameo más inesperado: ¿por qué aparece ESTE actor en 'Flash'?

No importa que la continuidad del Universo de DC sea un caos y esté amenazada por un reinicio a manos de James Gunn (el que empezaría con Capítulo 1: Dioses y monstruos). Flash, tras un desarrollo que se ha alargado durante años, quiere ser una celebración de la accidentada trayectoria de estos superhéroes en el marco del Snyderverso, así como de anteriores iteraciones de estos clásicos personajes.

(A continuación SPOILERS de Flash)

Es lo que quizá más extrañe al espectador casual: en el tercer acto del film de Andy Muschietti se cruzan rostros con los que quizá no se tenga afinidad excesiva, estilo un actor (George Reeves) que encarnó a Superman en los seriales de los años 50. Pero no importa, y algunos de sus cameos merecen más explicación que otros. Por ejemplo todo lo que tiene que ver con Nicolas Cage. Sí, Nicolas Cage aparece en Flash. Apareciendo como Superman, con un deepfake tremebundo que aún así aparentemente sí requirió de su presencia física en el set.

Lo que seguro que fue una alegría para Cage. Lo primero que hay que saber de esta aparición (incluida cuando el multiverso va a implosionar por las travesuras de Ezra Miller) es que el actor es un fan irredento del Último Hijo de Krypton. Hasta extremos irresponsables: su pasión llega al punto de haber llamado Kal-El (nombre kryptoniano de Superman) a su hijo. Pero esto no basta, en principio, para que te incluyan por las risas en una película como Flash. La historia es más amplia.

Nicolas Cage en las pruebas de cámara de 'Superman Lives'

El cameo de Cage nos retrotrae a la película más famosa nunca hecha, con el permiso del Dune de Alejandro Jodorowsky: Superman Lives. Una producción de finales de los 90 donde Cage iba a cumplir el sueño de su vida e interpretaría a Superman, pero Warner canceló la película cuando apenas se habían realizado unas pruebas de cámara. De ahí se extraen las fotos de Cage con el traje de Superman que tan conocidas son en Internet, y han servido para posibilitar el cameo con el que cuenta Flash.

Lo cuenta todo el documental The Death of Superman Lives! What Happened? de 2015, pero intentemos resumirlo. Todo empezó en 1993, cuando Warner quería retomar al personaje de Superman. Habían pasado seis años desde que Christopher Reeve le interpretara por última vez en la fatídica En busca de la paz, y se antojaba necesario un reboot. Este tomó la forma de Superman Reborn, con la idea de adaptar el arco de La muerte de Superman. Warner puso al frente al productor Jon Peters.

Peters es una de las figuras más excéntricas de Hollywood, y lo que podía hacer con Superman era una bomba de relojería. Él tanteó como guionistas a Jonathan Lemkin y Gregory Poirier hasta que en 1996 el proyecto llegó a manos de Kevin Smith. Smith es conocido por ser un experto en superhéroes: conocimiento del que ya había presumido en Clerks, Mallrats o la película que entonces preparaba, Persiguiendo a Amy. Smith tuvo que colaborar con Peters, y de ahí saltaron chispas.

Smith, Burton, Cage

Smith lo cuenta con mucho sentido del humor en An Evening with Kevin Smith, recopilación de varias charlas en universidades de EE.UU. Peters tenía una serie de exigencias absurdas con respecto a la película de Superman, cuyo título Smith había cambiado por Superman Lives. Una de ellas era que Superman no volara y otra que se enfrentara con una araña gigante, una idea que Peters acabaría reutilizando en otra película de Warner de la época, Wild Wild West. Smith estaba horrorizado.

En esas charlas surgió el mejor candidato para dirigir Superman Lives con el guion de Smith: Tim Burton, que tantas alegrías le había dado a Warner con sus Batman. Burton desdeñó el guion de Smith, sin embargo, y empezaron las discusiones sobre quién podía interpretar a Clark Kent. Cage estaba muy bien posicionado entonces: había ganado el Oscar por Leaving Las Vegas y encadenado los éxitos en taquilla de La roca, Con Air y Cara a cara. Así que fue elegido para protagonizar Superman Lives.

La película empezó a desmadrarse. Con tantos cambios de rumbo y las ambiciones de Peters y Burton (que quería hacer una fantasía mucho más luminosa que sus Batman), el presupuesto se disparó, rondando los 300 millones de dólares cuando aún no se había rodado nada. La cercanía en el tiempo de Batman y Robin, que había sido el hazmerreír, provocó que Warner optara por echar el cierre. Superman Lives era historia, y le tocaba el turno a Internet de convertirlo en un fenómeno subterráneo.

La historia es tan curiosa que Superman Lives, en efecto, disfruta de algo así como el culto, así que en 2022 se estrenó un fan film de animación. Además se da el caso de que Cage, antes de Flash, pudo resarcirse del fin del proyecto al poner voz a Superman en Teen Titans Go! La película. Flash nos demuestra, en efecto, que Superman Lives nunca ha muerto.

