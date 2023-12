El increíble cambio de los 5 niños de 'Charlie y la fábrica de chocolate', la versión de Tim Burton

Charlie y la fábrica de chocolate ha cumplido su mayoría de edad en 2023. Después de 18 años tras el estreno de la versión de Tim Burton en 2005, basada en la novela original de Roald Dahl y tras los pasos de la anterior adaptación cinematográfica de Mel Stuart, la película volvía a ser tendencia en los servicios de streaming ante el estreno de Wonka, la precuela sobre el personaje de Willy Wonka protagonizada por Timothée Chalamet.

El filme que contó con Johnny Depp en el papel del célebre chocolatero Willy Wonka trasladaba a su fábrica a cinco jóvenes que encontraban los billetes dorados en las tabletas de chocolate. Cumplidos los 30 años, la mayoría de estos jóvenes continúan ligados al mundo audiovisual, después de que el filme de Burton cambiaría sus vidas por completo.

Philip Wiegratz (August)



Nacido el 17 de febrero de 1993, en Colbitz (Alemania), el actor Philip Wiegratz interpretó a Augustus Gloop en la versión de Tim Burton. Tras su participación en el filme, el actor siguió probando fortuna en el cine y la televisión de su tierra de origen en las películas Un invitado por Navidad (2005), Lore (2012) o Ruby, la última viajera del tiempo (2013), pero finalmente se despidió de su trabajo como actor con Mein Sommer '88 - Wie die Stars die DDR rockten (2013).

Philip Wiegratz (August) en 'Charlie y la fábrica de chocolate' Instagram de Philip Wiegratz

Freddie Highmore (Charlie)

Tras ser recomendado para el filme de Burton por el propio Johnny Depp, con el que ya había trabajado en Descubriendo nunca jamás (2004), la trayectoria del actor británico continuó in crescendo. Freddie Highmore también es conocido por sus trabajos en la franquicia Arthur y los Minimoys, las películas Un buen año (de Ridley Scott), Las crónicas de Spiderwick y la española Way Down, o la serie Bates Motel. Sin embargo, su papel más popular hasta la fecha ha sido el de Shaun Murphy en la multipremiada serie The Good Doctor.

Freddie Highmore (Charlie) en 'Charlie y la fábrica de chocolate' Cinemanía

AnnaSophia Robb (Violet)

A sus 30 años, AnnaSophia Robb es otra de las jóvenes actrices que más aprovecharon su aparición en Charlie y la fábrica de chocolate. A la actriz norteamericana también la conocemos por Mi mejor amigo (2005), Un puente hacia Terabithia (2007), En busca de la felicidad (2007), Jumper (2008), La montaña embrujada (2009) o Palabras en las paredes del baño (2020). Entre sus últimos papeles destaca su papel como Michelle Shughart en la serie Dr. Death, así como su aparición en el videoclip de Ed Sheeran Shivers.

AnnaSophia Robb (Violet) en 'Charlie y la fábrica de chocolate' Instagram de AnnaSophia Robb

Jordan Fry (Mike)

Tras su papel como el incorregible Mike en la adaptación cinematográfica de la obra de Roald Dahl, Jordan Fry también apareció en títulos como Raising Flagg (2006), Descubriendo a los Robinsons (2007) o Sin rastro (2012). Después de años retirado de su faceta interpretativa, el actor sorprendía en 2023 reapareciendo en el filme Big Life, de Brian A. Hoffman.

Jordan Fry (Mike) en 'Charlie y la fábrica de chocolate' Instagram de Jordan Fry

Julia Winter (Veruca)

La actriz sueca de nacionalidad británica estaba estudiando teatro e interpretación cuando aterrizó en la película de Burton. Posteriormente trabajó en el filme La gran aventura de Winter el delfín 2 (Charles Martin Smith, 2006), protagonizado por Morgan Freeman, tras la cual decidió retirarse. Muy celosa de su intimidad, Winter estudió Medicina en Estocolmo, donde aparentemente vive una vida apartada del foco mediático.

Julia Winter (Veruca) en 'Charlie y la fábrica de chocolate' YouTube

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.