El alucinante cambio de Jodie Foster en la cuarta temporada de 'True Detective'

Jodie Foster no es una actriz cualquiera. La californiana lleva siendo uno de los rostros más reconocidos de Hollywood en todo el mundo, también en España, y lo ha sido incluso desde su infancia, cuando debutó por todo lo alto en una de las películas más importantes de la historia del cine. Casi cinco décadas después, en una época marcada por una generación Z a la que detesta, la protagonista de El silencio de los corderos (1991) están la carrera por optar a una nueva estatuilla más, esta vez por su papel en la película de Netflix, Nyad (2023).

Eso sí, el último proyecto de la actriz es la cuarta temporada de True Detective. La nueva entrega de la antología policíaca, que llega a HBO Max el 14 de enero, marca el regreso de Jodie Foster a una serie de televisión desde finales de los años 90, ya que lleva sin aparecer en una ficción desde que lo hiciese en un capítulo de Expediente X en 1997. Su trayectoria se ha centrado sobre todo en el cine, aunque en televisión también ha tenido grandes éxitos... sobre todo como directora.

Martin Scorsese, Woody Allen y los Premios Oscar

Pocas actrices han tenido un ascenso tan meteórico como Jodie Foster, y es que la californiana saltó a la fama con apenas 12 años tras aparecer en una de las películas más recordadas de todos los tiempos: Taxi Driver (1976), dirigida por un Martin Scorsese que busca Jesucristo para su próxima cinta. Aunque la actriz ya había trabajado con otro realizador de renombre, Woody Allen, en Alicia ya no vive aquí (1974), fue la historia de Travis Bickle con la que obtuvo su primera nominación al Oscar.

Jodie Foster en una escena de 'Acusados' (1988) Cinemanía

Eso sí, no conseguiría ganar la estatuilla hasta más de una década después, cuando se alzó con el premio a mejor actriz por el drama legal Acusados (1988). No tardaría en volver a subirse al escenario del Dolby Theatre, ya que lo hizo apenas tres años después gracias al papel más icónico de toda su carrera: el de Clarence en El silencio de los corderos (1991). Volvería a estar nominada poco tiempo después gracias a la cinta Nell (1994), aunque desde entonces no ha optado a más galardones, pero eso puede cambiar gracias su trabajo como Bonnie en Nyad (2023).

Ya ha sido nominada al Globo de Oro y a los Premios SAG, por lo que no sería de extrañar que Jodie Foster consiguiese su quinta nominación al Oscar casi tres décadas después. Y durante esos 30 años, la actriz ha participado en numerosas películas que han cimentado todavía más una de las carreras más importantes de la actualidad en Hollywood.

Jodie Foster en 'Contact' Fox

En 1997 protagonizó la película de ciencia ficción Contact, mientras que en 2002 colaboró con David Fincher en La habitación del pánico, aunque durante ese año fue gracias a La peligrosa vida de los Altar Boys, una cinta dirigida por ella misma, cuando la pudimos ver en una faceta jamás vista: de monja. Y es que Jodie Foster, a quien le ha cansado el cine de superhéroes, no ha sido nunca una actriz ecléctica que se haya metido en la piel de personajes de todo tipo, sino que más bien siempre había aparecido con un aspecto similar salvo en contadas excepciones, como en Largo domingo de noviazgo (2004), ambientada en la Primera Guerra Mundial, o en el thriller de acción La extraña que hay en ti (2007), en el que tiene el pelo corto.

Jodie Foster en 'La extraña que hay en ti' (2007). Archivo

Transformaciones radicales en los últimos años

Las últimas películas en las que ha participado Jodie Foster han sido radicalmente opuestas entre sí y, por tanto, ha sido la primera vez en la que la actriz ha transformado su físico en pantalla de manera tan seguida. En la cinta de ciencia ficción Elysium (2013), apareció con un estilo radicalmente opuesto al acostumbrado, teñida de rubio platino y con el pelo aún más corto, mientras que en Hotel Artemis (2018) envejeció varios años para dar vida a una anciana. Su último papel en el cine hasta que participó en Nyad había sido en el largometraje de 2021 The Mauritanian, donde volvió a dar vida a una persona de la tercera edad, aunque con mucho más glamurosa.

Jodie Foster en 'The Mauritanian' (2021) RTVE

'True Detective': primer papel protagonista en una serie

A pesar de tener una larguísima trayectoria, Jodie Foster ha desarrollado casi toda ella en el cine, y ahora, en 2024, emprende su primera aventura como protagonista en una serie en la cuarta entrega de True Detective, titulada Noche polar. Su primer episodio llega a HBO Max el 14 de enero, y en esta nueva temporada se podrá ver a una Jodie Foster como una detective. Eso sí, ha participado en numerosas ficciones como directora, sobre todo de Netflix, siendo la encargada de un par de capítulos de Orange is the New Black, House of Cards o Black Mirror.

Jodie Foster en la cuarta temporada de 'True Detective' HBO MAX

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.