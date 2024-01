¿Dónde hemos visto a Callum Turner, el actor británico al que Dua Lipa ha puesto de moda?

A veces, tras una gran mujer hay un hombre al que no conocemos de nada. Es el caso de Callum Turner, actor con casi tres decenas de créditos en su haber y que, aún así, ha experimentado la popularidad por contacto. Literalmente. Unas fotografías con Dua Lipa, tomadas de improviso, han hecho que el mundo se pregunte quién es este intérprete británico de 33 años.

Después de su romance con el director Romain Gavras, hijo del legendario cineasta griego, Dua Lipa ha clausurado su etapa como soltera de la mano de Callum Turner, al que acompañó en el estreno de su próxima serie, Los amos del aire. Hasta el momento, este proyecto, producido por Tom Hanks y Steven Spielberg y continuación espiritual de Hermanos de sangre y The Pacific, es su título más ambicioso. Para verlo, tendremos que esperar, eso sí, al 26 de enero, cuando se estrenará en Apple TV+. Repasamos las películas y series más conocidas de Callum Turner.

‘Reina y patria’ (2014)

John Boorman (Deliverance) decidió que la historia del pequeño Bill Rohan no había acabado con la celebrada Esperanza y gloria y avanzó una década en la vida de su alter-ego. El encargado de interpretarlo fue Callum Turner, que venía de protagonizar la miniserie Leaving junto a Helen McCroy. Aunque la acogida de esta secuela no consentía la comparación con Esperanza y gloria, Reina y patria le proporcionó a Turner su primer largometraje y, de paso, le permitió conocer a la que sería su pareja hasta 2020, Vanessa Kirby.

‘Guerra y paz’ (2016)

La BBC consideró que la adaptadísima obra de Tolstoi aún podía ser volcada a la pequeña pantalla una vez más, y le encargó el trabajo a Tom Harper (This is England’ 86). Con el sello siniestro pero cinematográficamente inapelable de The Weinstein Company, Guerra y paz contó con seis episodios, en los cuales Callum Turner interpreta al militar Anatole Kuragin, al que ya habían dado vida actores de la talla de Vittorio Gassman.

‘Canción de Nueva York’ (2017)

Su título original (The only living boy in New York) trae consigo los compases de una de las canciones más hermosas de Simon & Garfunkel, y sólo por eso merecería estar en cualquier lista. Protagonizada por Turner y Kate Beckinsale, este drama romántico disfruta de una segunda fila interpretativa de relumbrón gracias a Jeff Bridges y Pierce Brosnan.

La saga ‘Animales fantásticos’

Callum Turner encarnó al hermano de Newt Scamander (Eddie Redmayne) en la saga de Animales fantásticos. Aunque no apareció en la primera entrega (donde, eso sí, se lo menciona en un par de ocasiones), el auror Theseus se deja ver en Los crímenes de Grindelwald (2019) y en Los secretos de Dumbledore (2022).

‘The Boys in the boat’

El público había tolerado que George Clooney entrase en los 60 años con un paso que la mayoría estábamos muy lejos de tener a los 18, que fuera un actor superdotado para la comedia y tremendamente efectivo en el drama. Así que, cuando Clooney anunció que quería ser director, el mundo dijo que ya había tenido suficiente: pese a su celebrada segunda película, Buenas noches y buena suerte, los siguientes títulos han sido catalogados como “olvidables”; como, según las redes sociales, “películas que ni siquiera existen”. Que sean tan elogiables como Suburbicon o Los idus de marzo no parece ser un problema.

Por eso, cuando se estrenó su última obra como cineasta, The Boys in the boat, protagonizada por Callum Turner, sus detractores volvieron al ataque. Aunque la crítica ha sido muy tibia con esta película, aún pendiente de estreno en nuestro país, sus cifras de taquilla son superiores a la de otras películas con una campaña de promoción y un presupuesto mayor. De forma que las supuestas películas inexistentes de Clooney se ruedan para alguien. El planeta, en definitiva, se niega a aceptar que, pese a todo, está rendido sin concesiones al caballero del pelo plateado.

