Cada dimensión de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ tendrá un estilo de animación distinto

Estos días Sony se halla de fiesta perpetua por el colosal éxito de Spider-Man: No Way Home, cuyas cifras en taquilla remiten a tiempos prepandémicos mientras el entusiasmo del público en las salas se equipara al furor de Vengadores: Endgame. No obstante, la cumbre de la trilogía de Tom Holland en el MCU no fue la primera en comunicar al trepamuros con el multiverso: ese honor le corresponde a la impepinable Spider-Man: Un nuevo universo, que se estrenó en 2018 con gran aceptación de crítica y público. Más allá de hábilmente que indagaba en la genealogía del trepamuros (a través de la personificación de Miles Morales), fue su apartado técnico el que suscitó más aplausos.

A lo largo de Un nuevo universo Morales se topaba con otras iteraciones de Spider-Man como Spider-Woman o Spider-Noir (doblados por Hailee Steinfeld y Nicolas Cage), bañados todos ellos en una animación exquisita cuyos responsables se proponen superar de cara a la inevitable secuela. El pasado diciembre Sony anunció que la secuela de Un nuevo universo se dividiría en dos partes, siendo la primera de ellas Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part 1) y estando previsto su estreno para este 7 de octubre. En paralelo al anuncio, la major lanzó un teaser que respalda unas recientes declaraciones de Phil Lord y Chris Miller, productores y guionistas de la esperada película.

“Across the Spider-Verse es una secuela muy ambiciosa, porque no queríamos hacer lo mismo otra vez”, explican los directores de Lluvia de albóndigas para Collider. “Así que la idea de que viajáramos por distintas dimensiones abrió una oportunidad para que cada mundo tuviera su propio estilo artístico”. Miller había hablado en el pasado de cómo “el desarrollo de nuevas técnicas de animación ya le estaba dejando boquiabierto” y de que Across the Spider-Verse iba a “hacer que la primera película parezca antigua”. No obstante, que cada uno de los universos por los que viajará Morales en esta secuela se cimente sobre un estilo distinto de animación parece demasiado increíble para ser cierto.

Si no fuera, claro, porque ya hemos visto una pequeña muestra de este derroche artístico. En el citado teaser, Morales llegaba a una dimensión desconocida donde se topaba con el Spider-Man 2099 que dobla Oscar Isaac; todo ello en un formato distinto al que sostuvo la película de 2018. La segunda parte de Across the Spider-Verse se espera para algún punto de 2023, mientras que la primera viene dirigida por el tándem que forman Joachim Dos Santos, Justin Thompson y Kemp Powers, responsable tanto de Soul como de la obra de teatro original de Una noche en Miami.

A continuación puedes darte el gusto de ver de nuevo el teaser de Across the Spider-Verse (Part 1).

