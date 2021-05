“Cada día vienen y hacen algo pasivo-agresivo”: Zack Snyder vuelve a arremeter contra Warner

Hace semanas, cuando se produjo el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder y tomó forma la iniciativa #RestoreTheSnyderVerse como relevo de la triunfal #ReleaseTheSnyderCut, el director de la película dejaba tranquilamente en manos de Warner Bros. el futuro del Universo DC. Contento por la cantidad de fans que deseaban que la franquicia volviera a estar en sus manos, Zack Snyder podía ocuparse de la promoción de Ejército de los muertos, su nueva película producida esta vez por Netflix, y limitarse a decir que no estaba en su mano lo que ocurriría. Sin embargo, en los últimos días se ha observado un llamativo cambio en su actitud para con la major.

Así, durante las entrevistas al hilo de Ejército de los muertos (entre unas cosas y otras el cineasta va a pasarse todo 2021 dando entrevistas), Snyder ha ido dando detalles de cuál es su relación actual con Warner… y parece que esta no pasa por el mejor momento. Entrevistado por Uproxx, el director ha llegado al punto de explicar que el estudio “no ha dejado de torturarle”. “Fue genial hacer el Snyder Cut de Liga de la Justicia; muy divertido y demás. Pero Warner Bros. me siguió torturando todo el tiempo por cualquier razón, no pueden evitarlo. No sé por qué soy un jodido dolor de muelas porque no trato de serlo, de verdad”, declaraba con inequívoco malestar.

Trabajar con Netflix para Ejército de los muertos (que ya ha llegado a los cines para tener un estreno definitivo en la plataforma el próximo 21 de mayo) “ha sido increíble”, pero definitivamente la relación que tiene ahora con Warner “no es normal”. “No me quiero meter en problemas, pero no me voy a sentar aquí y dejarles actuar como si nada… son ellos los que han sido agresivos, no yo. Yo no he hecho nada. Cada día vienen y hacen algo pasivo-agresivo. Así que no sé. Es raro. Pero mira, me lo pasé muy bien haciendo Liga de la Justicia. Estoy muy contento de haber podido terminarla”.

Aunque Snyder parezca preferir quedarse con lo bueno, parece que sus recurrentes desencuentros con el estudio han precipitado el final de su asociación. El director nunca ha ocultado su dolor por las decisiones de Warner una vez tuvo que ausentarse del rodaje de Liga de la Justicia por una tragedia familiar (decisiones que llevaron a su polémica sustitución a manos de Joss Whedon, y decisiones de las que la propia Warner se desdijo al dar luz verde al Snyder Cut), y este ataque da la réplica a otras sonadas declaraciones que dio hace tiempo para Jake’s Takes.

“Sin duda no estaban interesados, al menos originalmente, en mi visión de Liga de la Justicia”, explicó entonces. “Me encantan los personajes, me encantan los mundos, y es un lugar increíble para hacer una película. Una IP gloriosa, así que ahí queda. No sé qué podría hacer en adelante más allá de que el movimiento fan siga ganando fuerza, y siento un enorme respeto por la comunidad y sus intenciones tan puras. Me gustaría que hubieran prevalecido cabezas más razonables y hubieran visto que hay un fandom gigantesco que quiere más de esto. Pero quién sabe lo que harán”.

Warner habría mostrado una actitud “agresivamente anti-Snyder”, y el director deja claro que no cuenta con el apoyo de la major para darle continuidad a La Liga de la Justicia. Detalles que no han llegado a ensombrecer del todo su temperamento, pues en un evento reciente Snyder compartió exultante, y ante el entusiasmo de los fans, una imagen de cómo habría lucido Wayne T. Carr como Green Lantern de haber aparecido finalmente en la película como era su deseo. El vídeo es de lo más adorable, y puedes verlo bajo estas líneas.

