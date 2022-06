‘Bye Bye Bunny’: en marcha un musical animado de los Looney Tunes

Space Jam: Nuevas leyendas no gustó a nadie, pero insinuaba un floreciente interés de Warner Bros. por dar nueva vida a sus personajes más icónicos. Ahora que la compañía (llamada de repente Warner Bros. Discovery a cuenta de su fusión con Discovery Max) se expande al streaming con HBO Max, dispone de un amplio catálogo de personajes con el que impulsar nuevos productos, y con catálogo de personajes nos referimos a la cantera de los Looney Tunes. Ya sabíamos de la próxima existencia de Coyote vs. ACME, protagonizada por John Cena, y ahora Variety se hace eco de un nuevo proyecto encabezado por estas criaturas.

En el marco del Festival de Annecy, celebrado en Francia, Warner Bros. ha anunciado la puesta en marcha de Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical: el que sería el primer musical protagonizado por los Looney Tunes. La idea es que se estrene directamente en HBO Max y Cartoon Network, directo al consumo familiar, y que este se componga de números originales orquestados a la estela de musicales legendarios de Warner Bros. No se han especificado cuáles serán estos, y si eso implica que no habrá canciones nuevas, pero sí que Bye Bye Bunny estará escrito por Ariel Dumas, guionista principal de The Late Show with Stephen Colbert, con Tom Kitt supervisando el asunto musical.

El director es Brandon Jeffords, llegado de Vivo o Lluvia de albóndigas, y el argumento parece bastante seductor: Bugs Bunny, tras tantos años de fama, ha pasado a protagonizar un gran éxito sobre los escenarios de Broadway. Sin embargo, el carismático conejo se encuentra agotado y quiere retirarse para vivir una vida normal, planeando una última representación. El pato Lucas, su eterno rival, planea entonces sustituirle, pero de pronto es secuestrado por una fan obsesiva, a lo Misery. “Con su billete para la retirada de Broadway en peligro, Bugs emprende una misión de rescate para encontrar a Lucas”, concluye la sinopsis.

“¿Bugs Bunny en Broadway? ¡Sí, por favor!”, ha declarado Amy Friedmann, directora de la programación infantil y juvenil de Warner Bros. “Este musical tendrá las viejas vibraciones de Hollywood y Broadway a la vez que ofrecerá una nueva y moderna forma de cantar junto a los Looney Tunes, en compañía de toda la familia”. Warner no ha aclarado cuándo esperar la llegada de Bye Bye Bunny al streaming.

