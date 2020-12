“Buscamos una actriz macedonia pero no la encontramos”: Gal Gadot defiende su fichaje como ‘Cleopatra’

Durante décadas, pensar desde la industria del cine en una película sobre Cleopatra era pensar en el fracaso comercial y el despilfarro que supuso el estreno de Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz, en 1963. Esta superproducción encabezada por Elizabeth Taylor estuvo a punto de llevar a Fox a la ruina, y se ha dado la ironía de que ahora, en un momento igualmente delicado para los estudios de Hollywood, se ha puesto en marcha otro biopic de la reina egipcia. Uno que ya ha causado controversia incluso antes de que empiece a rodarse, al venir protagonizada (y producida) por Gal Gadot.

Según se reveló hace pocos meses que la actriz encarnaría a Cleopatra en una nueva aproximación a su figura (dirigida por Patty Jenkins, que ya había trabajado con ella en Wonder Woman) se alzaron en Internet múltiples voces disconformes con el fichaje, acusándolo de whitewashing. Gadot ha tardado en contestar a estos alegatos, pero durante la promoción de Wonder Woman 1984 (que se estrena hoy en EE.UU. tanto dentro de las salas de cine como de HBO Max) no ha tenido más remedio que pronunciarse sobre las críticas. Apuntando, para empezar, que Cleopatra no era árabe sino macedonia.

“Si quieres ser fiel a los hechos Cleopatra fue macedonia. Buscamos a una actriz macedonia que pudiera interpretarla, pero no la encontramos y yo siento pasión por Cleopatra”, contaba para BBC Arabic según recoge IndieWire, y a continuación defendía su derecho a interpretar a cualquier personaje. “Tengo amigos alrededor del mundo, ya sean musulmanes, criatianos, católicos, ateos, budistas o judíos, por supuesto. Las personas son personas, y yo solo quiero celebrar el legado de Cleopatra, honrando este icono al que admiro tanto”.

La actriz israelí, finalmente, aconsejaba a aquellas personas disconformes que si tanto le desagradaba su elección hicieran su propia película de Cleopatra (algo que Sony lleva tiempo queriendo hacer con Angelina Jolie en el papel protagonista). “Cualquiera puede hacer esta película, pero estoy encantada de hacerla yo”, concluía. Antes de volver a trabajar con Patty Jenkins, Gadot tiene por delante otros proyectos como el thrillerHeart of Stone, el biopic de Hedy Lamarr para Apple TV+ y el estreno de Muerte en el Nilo, que debía haber tenido lugar este año pero fue aplazado a 2021 a causa de la pandemia.