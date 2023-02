Poquísimos autores en la historia de la música popular pueden hacer gala de haber sido a la vez una celebridad para el mainstream más rancio y un ídolo para músicos en la órbita de lo 'alternativo'. El compositor Burt Bacharach, que ha fallecido hoy a los 94 años en Los Ángeles, ha sido el más destacado de todos ellos.

Durante sus largas décadas de carrera (debutó en 1950), Bacharach destacó como un fabricante de hits cuyas canciones trascendían su target de clase media para convertirse en lecciones magistrales sobre cómo enganchar al oyente. Lecciones que también llegaron al cine, un campo en el cual su autor se desenvolvió como pez en el agua desde su primer trabajo en el clásico de serie B La masa devoradora (1958).

A continuación, repasamos los momentos estelares de Burt Bacharach en el cine: algunas de estas canciones fueron compuestas ex profeso para aparecer en películas, mientras que otras, ya icónicas de por sí, sirvieron para armar momentos legendarios en la pantalla.

'What's New, Pussycat?' ('¿Qué tal, Pussycat', 1965)

Mientras Peter O'Toole, Peter Sellers y Woody Allen hacían gansadas en la pantalla, Bacharach y su socio el letrista Hal David se ganaban su primera nominación al Oscar con este vals impulsado por el vozarrón de Tom Jones y por una melodía tan irritante como pegadiza. Justo como la película, curiosamente.

'Alfie' ('Alfie', 1966)

Como corresponde a un icono del estilo sixties, Michael Caine también tenía que cruzarse con Bacharach y David. La canción titular de esta película, que le granjeó a los autores una nueva nominación, sonó en la pantalla con la voz de Cher, para luego convertirse en un éxito gracias a las versiones de la británica Cilla Black y de Dionne Warwick, la mejor aliada vocal del compositor.

'The Look of Love' ('Casino Royale', 1967)

Manda narices que el tema más emblemático de Burt Bacharach y Hal David (nominado al Oscar, para variar) fuese escrito para una película tan odiada como la primera adaptación de James Bond a la gran pantalla. El honor de interpretar semejante monumento recayó en Dusty Springfield, la cantante más soulful del pop británico, y una de esas divas a las que las melodías de Bacharach sentaban como un vestido de alta costura.

'Raindrops Keep Fallin' on My Head' ('Dos hombres y un destino', 1969)

Si solo te suena una canción de Burt Bacharach, es muy probable que sea esta, interpretada por el estadounidense B. J. Thomas. Y también es muy probable que la asocies a Paul Newman y Katharine Ross dándose paseos en bicicleta, aunque también puede que te traiga recuerdos de Tobey Maguire vestido de Spider-Man.

Escrita a caso hecho para llevarle la contraria a los tópicos sobre la música del western, Raindrops... se convirtió en un éxito mundial incluso antes del estreno de la película y acabó consiguiendo el ansiado Oscar para sus autores. Bacharach, además, hizo doblete llevándose la estatuilla a Mejor banda sonora.

'Arthur's Theme (Best That You Can Do)' ('Arthur, el soltero de oro, 1981)

El fracaso del musical Horizontes perdidos en 1973 mantuvo a Burt Bacharach alejado del cine durante más de un lustro. Pero, cuando volvió, el músico lo hizo a lo grande, llevándose otro Oscar y cosechando otro hit con este tema (interpretado por Christopher Cross) que ambientaba la historia de amor entre el millonario Dudley Moore y la dependienta Liza Minnelli. La secuela Arthur 2: On the Rocks (1988), también con música de Bacharach, tuvo bastante peor suerte.

'That's What Friends Are For' ('Turno de noche', 1982)

Uno de los últimos destellos de gloria cinematográfica en la carrera de Burt Bacharach fue esta balada que (¡ay!) quedó ayuna de nominaciones al Oscar. Su intérprete original fue Rod Stewart, pero el verdadero éxito llegó con la versión grabada por Dionne Warwick, Gladys Knight, Elton John y Stevie Wonder en 1986 como parte de una campaña de apoyo a las víctimas del sida.

'I Say A Little Prayer' ('La boda de mi mejor amigo, 1997)

La banda sonora de esta 'anti-rom-com' está llena de temazos firmados por Bacharach y David. Y, con todo el respeto debido a esa I Don't Know What To Do With Myself en la voz de Cameron Diaz, el momento cumbre de dicha simbiosis llega con esta canción interpretada por Dionne Warwick, por Aretha Franklin... y por un restaurante entero, que se arranca animado por Rupert Everett mientras Julia Roberts pone cara de genocidio.

'I'll Never Fall in Love Again' ('Austin Powers: La espía que me achuchó', 1999)

Haciendo gala de su buen gusto (para algunas cosas), Mike Myers contó con cameos de Bacharach en las tres películas protagonizadas por su superagente. Y, si nos preguntan, este es el mejor de todos: la aparición estelar de Elvis Costello (junto al que Bacharach acababa de grabar el elepé Painted From Memory) demuestra que este tema, grabado originalmente por Dionne Warwick en 1968, seguía sobrado de mojo.

