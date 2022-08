Bryce Dallas Howard denuncia que cobró "mucho menos" dinero que Chris Pratt por 'Jurassic World'

La diferencia de sueldos entre los actores masculinos y femeninos lleva copando los titulares de los medios internacionales desde hace años, siendo una de las grandes lacras actuales de la industria hollywoodiense. Una pugna a la que se sumaban denuncias sobre franquicias como Jurassic World, que apuntaban a que la actriz protagonista habría cobrado mucho menos que su partenaire masculino y que ahora ha sido confirmado por la propia Bryce Dallas Howard, quien incluso señala que la cifra habría sido menor de lo publicado.

En 2018, Variety ya señalaba que Bryce Dallas Howard había cobrado 8 millones de dólares por Jurassic World: El reino caído, mientras que Chris Pratt se había embolsado 10 millones. Una diferencia monetaria que se postergaba en la la tercera entrega, Dominion, estrenada este mismo año.

"Me pagaron mucho menos de lo que decían los informes. Mucho menos", ha señalado la actriz en una entrevista reciente para Insider. Cuando empecé en 2014 a negociar para Jurassic World, era un mundo diferente y me encontraba en una gran desventaja. Por desgracia, tuve que firmar por tres películas y así quedaron establecidos los acuerdos".

La ayuda de Pratt en las negociaciones

"Chris y yo lo hemos discutido, y siempre que ha habido una oportunidad de meter baza en cosas que no se habían negociado ya, como un juego o una atracción, él me ha dicho literalmente: 'Vosotros no tenéis que hacer nada. Yo voy a llevar toda la negociación y vamos a cobrar lo mismo. No tienes que pensar en esto, Bryce", alaba Dallas Howard sobre el compañerismo de Pratt.

"Le amo tanto por hacer eso. Realmente me han pagado más por ese tipo de cosas que por la película", denuncia la actriz sobre esta franquicia. Unas palabras que dejan patente la disconformidad de la intérprete con Universal, compañía detrás de la creación de estas tres películas.

