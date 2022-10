Bruce Willis niega haber vendido los derechos de su imagen para que la recreen por deepfake

El pasado mes de marzo Bruce Willis anunció que se retiraba. Lo hacía tras una fase de su carrera marcada por la hiperproductividad, alineada con las peores críticas posibles a partir de films de muy bajo presupuesto. El motivo esgrimido fue que le habían diagnosticado afasia, una enfermedad que afecta a las habilidades cognitivas, y poco después cundieron rumores de que esta misma enfermedad estaba relacionada con los proyectos que había ido eligiendo en meses previos; la sospecha era que había quien se había aprovechado del estado del actor para ganar dinero a su costa. Por todo ello, resultaba hasta cierto punto lógica la siguiente decisión, de la que nos enteramos hace un par de días.

Willis habría firmado un contrato con Deepcake, compañía especializada en la técnica del deepfake, de forma que esta pudiera crear un “gemelo digital” que siguiera protagonizando películas o anuncios una vez el actor se retirara. El protagonista de La jungla de cristal habría sido la primera estrella de Hollywood en ceder sus derechos de imagen por completo para esta actividad, convirtiéndose en alguien pionero en el recorrido de una tecnología inquietante que cada vez acoge más presencia en los medios. Si visitábamos la web de Deepcake confirmábamos que Willis ya había trabajado en el pasado con la empresa, de forma que su imagen pudiera anunciar un servicio de telecomunicaciones ruso, MegaFon. “Me gustó la precisión que resultó tener mi personaje”, aseguraba Willis.

Todo esto en el marco de unas declaraciones que parecían apoyar la idea de que había firmado un contrato de por vida con Deepcake: “Es una oportunidad genial para viajar atrás en el tiempo”, proseguía el actor de 67 años. Aunque parece que esto no era rigurosamente cierto. Willis trabajó con Deepcake, pero no ha firmado ningún contrato al no existir la opción de que una estrella ceda por completo sus derechos de imagen, como han recordado los representantes del actor a medios como The Hollywood Reporter. Sí es posible que Willis vuelva a trabajar así, pero tendría que hacerlo a través de proyectos concretos, sin mediar un gemelo digital que pueda desentenderse por completo de su control.

“No hay ninguna asociación o acuerdo con la compañía Deepcake”, han declarado los agentes de Willis. Desde Deepcake también han confirmado que trabajaron con la estrella en la campaña de 2021, pero que cualquier uso futuro de su imagen dependería del mismo Willis. Parece ser una rectificación oportuna en un momento donde las recreaciones digitales de los intérpretes están a la orden del día, destacando el uso que se ha hecho de esta técnica en Star Wars a través de la resurrección de Peter Cushing, o los rejuvenecimientos de Mark Hamill y Carrie Fisher.

