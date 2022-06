Brian Cox y Miranda Otto prestarán voz al anime de ‘El señor de los anillos’

Amazon Prime se las promete muy felices cuando el 2 de septiembre estrene su esperada serie, El señor de los anillos: Los anillos del poder. La plataforma de streaming se ha gastado una millonada tremebunda en lograr los derechos de adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien, de modo que este nuevo Señor de los anillos suponga un hito para la producción televisiva. La competencia, sin embargo, no va a estarse quieta, y por el lado de Warner Bros. Discovery Los anillos de poder tendrá que rivalizar durante su emisión con otra ambiciosa fantasía heroica: La casa del dragón, precuela de Juego de tronos. No es el único título, por lo demás, con el que esta empresa planea enfrentarse a Amazon.

Warner conserva los derechos de Tolkien luego de haber producido con Peter Jackson las trilogías de El señor de los anillos y El hobbit, y ahora planea otro proyecto, esta vez animado: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Es decir, El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, que ejerce de precuela (mediando 183 años) a lo visto en Las dos torres. La guerra de los Rohirrim recuerda, así, la historia del reino de Rohan, y en concreto el pasado del Abismo de Helm. Lo que significa que el film, en formato anime, se centrará en el rey de Rohan Helm Manomartillo, de cuyas aventuras acabamos de tener nuevos detalles.

Deadline recoge que La guerra de los Rohirrim ha confirmado un puñado de voces para dar vida a sus personajes. Brian Cox, hoy muy en boga gracias a Succession, será el intérprete de Helm Manomartillo, mientras que la actriz Gaia Wise hará lo propio con su hija, la princesa Hera. A los fans de las películas de Peter Jackson, sin embargo, les hará ilusión saber que Miranda Otto también ejercerá de actriz de doblaje, volviendo a interpretar a Éowyn. Eso sí, como Éowyn en la época de La guerra de los Rohirrim aún no había nacido, Otto prestará únicamente la voz en off: será esta la narradora de los acontecimientos del film.

¿Y cuáles serán estos acontecimientos? Pues la contienda entre Helm y Wulf, referida en algunos escritos de Tolkien. Wulf era el señor del ejército Dunledino, que en un principio quería casarse con Hera. No obstante, cuando Helm mató a su padre Freca, Wulf clamó venganza, y lanzó a los Dunledinos contra una guerra civil en Rohan. Como resultado de esta Edoras cayó y Wulf pasó a ocupar el trono de Meduseld, conduciendo a los aliados de Helm a una encerrona en una fortaleza llamada Cuernavilla. La misma que, luego de una espectacular batalla, pasaría a llamarse el Abismo de Helm y a ser central en el argumento de El señor de los anillos.

Warner Bros. ha fijado la fecha de estreno de La guerra de los Rohirrim para el 12 de abril de 2024, contando entre sus productores con la coguionista de los films de Jackson, Philippa Boyens. El director del film es el cada vez más en boga Kenji Kamiyama. Llegado de Ghost in the Shell, Kamiyama ha dirigido Ancien y el mundo mágico, además de participar en la serie Blade Runner: White Lotus y rodar un corto para la antología Star Wars Visions. En paralelo a estos detalles del reparto, Warner también ha publicado un concept art donde podemos admirar a Helm Manomartillo, sin necesidad de la voz de Cox para ello.

Helm en las puertas de Cuernavilla

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.