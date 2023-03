Brendan Fraser estuvo a punto de morir asfixiado en el rodaje de 'La momia'

En plena campaña de los Oscar, Brendan Fraser, el gran favorito para alzarse con la estatuilla dorada al mejor actor protagonista este año, conversaba con la cantante y presentadora Kelly Clarkson. El estadounidense acudía al programa The Kelly Clarkson Show, donde, además de explicar los secretos de La ballena (The Whale), narraba el momento en el que estuvo a punto de morir asfixiado en el rodaje de The Mummy (La momia).

"Estaba de puntillas con la soga al cuello y el director [Stephen Sommer] vino atropellado y me dijo : 'Hey, no parece que realmente te estés asfixiando, ¿puedes venderlo?'. A lo que respondí: 'De acuerdo, bien'. Así que pensé, 'Una toma más, hombre", confiesa ahora divertido Fraser.

En ese momento, la cámara se abalanzó sobre el actor, quien se puso de nuevo de puntillas. "El tipo que sostenía la soga encima de mí empujo un poco más alto y yo estaba sobre los dedos de mis pies", señala Fraser.

El actor perdió la consciencia. "Mi codo estaba en mi oído, el mundo estaba de lado. Había grava en mis dientes y todos estaban muy callados", señala sobre el momento en el que despertó. Entonces, el especialista de la película le dio la enhorabuena. "Felicidades, estás en el club. A Mel Gibson le pasó lo mismo en Braveheart".

No es la primera vez que Fraser habla sobre sus lesiones en los rodajes de películas como La momia o George de la jungla, que le llevaron a replantarse si estaba yendo demasiado lejos con su trabajo y eso se había transformado en algo "destructivo".

