Los SAG Awards 2023 han supuesto un paso más en el renacimiento de Brendan Fraser. Tras alzarse como ganador en la categoría de Mejor interpretación masculina en cine gracias a La ballena (The Whale), el actor agradeció su trofeo del Sindicato de Actores con un emocionante discurso que pronunció deshecho en lágrimas.

"Esto es bueno: un hombre desnudo que no se decide sobre si sonreír o fruncir el ceño, igual que un actor", comenzó Fraser, refiriéndose a la estatuilla. "Conservaré esto como un tesoro, pero no tanto como otro tesoro que solía llevar en la cartera: el carnet del SAG que conseguí en 1991. Me hizo sentir como si perteneciera a algo. Somos actores, y queremos pertenecer a una tribu".

Fraser, que interpreta a un hombre con obesidad mórbida en el filme de Darren Aronofsky, comparó la situación de su personaje con los momentos bajos de su propia carrera. "Nunca hubiera creído que me ofrecerían el papel de mi vida con el personaje de Charlie en The Whale", señaló. "Es alguien que se encuentra en una balsa hecha de arrepentimiento, pero en un mar de esperanza. He estado en ese mar, y he cabalgado sobre esa ola últimamente".

"Eso ha sido poderoso, y bueno", continuó Fraser. "Y también he sido arrastrado por esa ola al fondo del océano, y he sentido cómo mi cara se arrastraba por él hasta aparecer en una playa en un mundo distinto, preguntándome '¿dónde estoy ahora?".

"A todos los actores que habéis pasado por esto, o que estáis experimentándolo: sé cómo os sentís", añadió. "Creedme: si os mantenéis donde estáis y ponéis un pie delante del otro, llegaréis hasta donde tengáis que llegar. Tened valor".

"Si te pones en pie y vas hacia la luz, ocurrirán cosas buenas", fueron las palabras de despedida de Fraser, cuya candidatura se impuso sobre las de Adam Sandler (Hustle), Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin), Bill Nighy (Living) y Austin Butler (Elvis).

Esta victoria en los SAG Awards confirma a Brendan Fraser como el más firme favorito al Oscar 2023 al Mejor actor principal gracias a The Whale. Tras entusiasmar en 2022 a los asistentes al Festival de Berlín, el actor ha sido nominado al BAFTA y al Globo de Oro, aunque se negó a asistir a esta última ceremonia dadas sus acusaciones de acoso sexual a Philip Berk, expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

