Brad Pitt y George Clooney volverán a trabajar juntos en lo nuevo de Jon Watts (‘Spider-Man’)

La primera vez que vimos a George Clooney y a Brad Pitt juntos fue en Ocean’s Eleven. Tal conjunción de carisma en una sola película impulsó el éxito del film de Steven Soderbergh, paralelamente al deseo de ambos intérpretes de volver a trabajar juntos. Clooney y Pitt, dos grandes sex symbols de Hollywood (incluso ahora que tienen una edad más o menos avanzada), disfrutan de una estrecha amistad delante de las cámaras, que pudieron aprovechar tanto en las dos continuaciones de Ocean’s Eleven (Twelve y Thirteen) como en dos films más: Confesiones de una mente peligrosa, que dirigió Clooney con un pequeño papel de Pitt, y Quemar después de leer de los hermanos Coen, que ambos protagonizaron.

Hasta cinco colaboraciones a lo largo de los años, a las que ahora hay que sumar una sexta según recogen medios como The Hollywood Reporter. Se trata de un thriller que ambos protagonizarán paralelamente a poner a cargo a sus productoras respectivas (Smokehouse Pictures por parte de Clooney y Plan B Entertainment por la de Pitt), que de momento no tiene título. Tampoco es mucho lo que se sabe del argumento: una trama que une a dos “solucionadores de problemas” (se entiende que estilo el Señor Lobo de Reservoir Dogs) que de repente coinciden en el mismo trabajo, aunque eso no haya evitado que las grandes majors de Hollywood se disputen los derechos de distribución.

Estudios como Apple, Netflix, Lionsgate, Amazon, Universal y Sony ya han declarado su interés por el proyecto, sin que de momento este haya confirmado asociación. El atractivo de este proyecto para las distribuidoras no solo se explica por la presencia conjunta de Pitt y Clooney, sino también por el director que ha sido confirmado para hacerse con las riendas del thriller: el cada vez más solicitado Jon Watts, que ha dirigido en el pasado dos entregas de Spider-Man (Homecoming y Lejos de casa) y este 17 de diciembre estrena la tercera, No Way Home. Al proyecto de Pitt y Clooney también hay que añadirle una película de Cuatro Fantásticos de Marvel, fijada para algún momento de 2023.

