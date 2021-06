“Brad Pitt no es solo una cara bonita”: Susan Sarandon alaba al actor por el 30 aniversario de ‘Thelma y Louise’

En 1991, un jovencísimo Brad Pitt interpretaba al autoestopista JD en Thelma y Louise, el que sería su primera gran papel en Hollywood. Así aparecía junto a Susan Sarandon y Geena Davis en la icónica road movie de las amas de casa reconvertidas en delincuentes hilarantes e infatigables luchadoras de su propia libertad. El filme cumple 30 años, y la que fuera Louise ha querido recordar el papel del actor estadounidense en el largometraje de Ridley Scott.

"Cuando vi la película, la parte que realmente me impresionó, más allá de su buen aspecto y su gran cuerpo, fue su sentido del humor, porque él realmente lo sacó fuera de una manera que no era necesario en el guion. Yo pensé, 'ah, este chico es interesante, sabes, él no es solo un cara realmente bonita", señala Sarandon sobre Pitt en declaraciones para Extra. "Lo tomó como parte de un personaje y, como podemos ver en su carrera, realmente continuó forzando sus límites de una manera que realmente no tenía que hacerlo cuando físicamente eres así".

Una extensa trayectoria

La actriz solo tiene grandes palabras para su compañero de reparto, quien estos años ha tenido una extensa carrera y se alzaba por fin con el Oscar a mejor actor de reparto en 2019 por Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Pitt había sido nominado anteriormente por sus roles en Doce monos, El curioso caso de Benjamin Button o Moneyball.

Geena Davis hablaba sobre el éxito de este en la industria cinematográfica hace unos meses. "Simplemente tiene 'eso'. Me di cuenta cuando él estaba haciendo la audición [de Thelma y Louise] que era super talentoso. Ha hecho tantas cosas increíbles estos años. No creo que sea inusual para él ser honrado. Realmente es la estrella del momento, lo que es fabuloso y eso es bueno de ver". Desde luego, sus compañeras aún guardan un gran recuerdo del actor, quien continúa imparable y aparecerá próximamente en Bullet Train, Lost City of D y Babylon

