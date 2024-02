"Un poco borracho" y "haciendo el ridículo": así recogió Pedro Pascal su premio del Sindicato de Actores

Dar las cosas por sentadas es muy peligroso, y Pedro Pascal lo aprendió por las bravas el domingo, durante la entrega de los SAG Awards. El actor estaba seguro de que su trabajo en The Last of Us no se llevaría el trofeo del Sindicato de Actores estadounidense... y acabó subiendo al estrado con unas cuantas copas de más.

Según explicó (vía Variety), Pascal estaba convencido de que el triunfador de la categoría televisiva sería Kieran Culkin (Succession), con quien mantiene una rivalidad amistosa a lo largo de esta temporada de premios. Por suerte para él, el chileno no solo es un intérprete excelente, sino también un señor muy simpático, lo cual le ayudó a superar el mal trago.

"Me va a dar un ataque de pánico"

"Esto está mal por muchas razones", comenzó Pascal tras recibir su premio. "Estoy un poco borracho. Creí que podría emborracharme. Me estoy poniendo en ridículo, pero muchas gracias por esto", prosiguió, aclarando que su estado etílico le ponía difícil seguir con las cortesías de rigor: "A todos los demás nominados, ahora mismo no me acuerdo de cómo os llamáis".

Acto seguido, tras recordar a su familia, Pedro Pascal decidió cortar por lo sano: "Me va a dar un ataque de pánico, voy a marcharme", señaló entre lágrimas.

La competencia (de buen rollo) entre Pedro Pascal y Kieran Culkin ha dado pie a momentos como el que tuvo lugar en los Emmy 2023. En aquella ceremonia, Pascal aseguró que su rival tenía la culpa de que subiera al estrado con un brazo en cabestrillo debido a una lesión en el hombro: "Estoy así porque Kieran me ha dado una paliza", afirmó.

En esta ocasión, el actor chileno no perdió la ocasión de acordarse de Culkin: ya con el trofeo en la mano, aseguró que iba a darle un morreo "como venganza". "[Kieran] es el mejor", remachó, asegurando que apenas recordaba nada de su discurso de agradecimiento. El cual, alcoholemia aparte, fue breve y memorable.

