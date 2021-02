Bong Joon-ho ya ha escrito una de las dos películas que planeaba tras ‘Parásitos’

Según se proyectó en el Festival de Cannes rodeada de entusiastas críticas (y logrando sus primeros galardones), Parásitos inició una campaña de promoción a lo largo del mundo que no concluyó hasta meses después, cuando arrasó en los Oscar de 2020. Ya ha pasado un año desde que el film de Bong Joon-ho se alzara como triunfador en la ceremonia, y desde entonces el director coreano no se ha estado quieto… aun cuando afirmara en su momento que la competición le había dejado tan exhausto que prefería tomarse unos meses de descanso.

Al poco de la victoria de Parásitos se puso en marcha una serie que pretendía adaptarla a cargo del propio Bong y de Adam McKay, siendo vinculados a ella los nombres de Mark Ruffalo o Tilda Swinton. No ha vuelto a saberse nada desde entonces, pero el cineasta también anunció que tenía hasta dos nuevos proyectos con los que ponerse en breve: uno de producción coreana y otro rodado en inglés. El guion de uno de ellos, según le reveló a Rian Johnson durante una charla grabada en el podcast The Director’s Cut, ya ha sido completado, aunque Bong no ha dicho cuál.

Aparentemente, y pese a su intención de descansar, Bong ha terminado aprovechando la crisis sanitaria iniciada en 2020 para escribir estas dos películas al mismo tiempo. “Es como si mi cerebro se partiera en dos, en la parte izquierda y derecha, mientras escribía estos guiones. Pero terminé uno de ellos la semana pasada”, le confesaba a Johnson. Ya días después de los Oscar Bong había declarado a la prensa que seguía con la idea de estrenar estas películas, sin que “nada hubiera cambiado a causa de los premios”. En un encuentro posterior, asimismo, Bong ya dio algunos detalles sobre este doble proyecto.

“La película coreana se ambienta en Seúl y tiene elementos de acción y terror. Es difícil definir el género de mis películas”, reconocía. “El proyecto inglés es un drama basado en unos hechos reales de 2016. Por supuesto no lo sabré hasta que termine el guion, pero tendría que transcurrir mitad en Reino Unido mitad en EE.UU.”. En el podcast Bong equiparó la ambición del guion terminado con títulos previos como Mother o la propia Parásitos, pero no ha dicho nada más sobre estas películas. Habiendo terminado el libreto de una de ellas, sin embargo, no debería tardar mucho en ponerse a reclutar un equipo, mientras quizá lo compartimenta con su actividad como presidente del jurado en el próximo Festival de Venecia.