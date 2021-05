Bong Joon-ho prepara una película de animación submarina

Después de arrasar en el mundo entero con Parásitos (2019), Bong Joon-ho no para de acumular nuevos proyectos en el horizonte. El último en incorporarse a la pila será su primera película de animación, un proyecto en colaboración con la productora 4th Creative Party, responsable de los efectos digitales de grandes títulos del cine coreano reciente como The Host, Snowpiercer, Okja, Oldboy, Stoker o La doncella.

Bong dirigirá un filme animación CGI ambientado bajo el mar donde se tratará el conflicto entre una civilización de criaturas submarinas y los seres humanos. El protagonista será uno de esos seres subacuáticos que, a pesar de ser invertebrados, cree sufrir una hernia discal, según han publicado medios coreanos como Naver (vía Reddit).

Al parecer, el director de The Host ya se ha puesto en contacto con un actor de primera fila para que dote de voz al protagonista del filme, pero su nombre aún no se ha hecho público. En cualquier caso, este proyecto cuyo guion Bong lleva escribiendo desde hace tres años no llegará hasta que la próxima película del cineasta esté terminada: un drama rodado en inglés basado en hechos reales sucedidos en 2016 y posiblemente ambientado en Londres.

Además de estos dos proyectos, recordamos que Bong también ha mencionado en otras ocasiones que prepara otra película con elementos de terror y acción que producirá y rodará en Corea del Sur. Como cabía esperar, después del éxito de Parásitos no le faltan oportunidades de sacar adelante nuevos trabajos; por no hablar de su rol como Presidente del Jurado en el próximo Festival de Venecia y como productor ejecutivo en la futura miniserie de Parásitos que prepara HBO.