'Bodies Bodies Bodies': tráiler del slasher que satiriza a cuchilladas a la Gen Z

A24 está decidida a afianzarse como la distribuidora del cine de terror indie con un estilo moderno y artístico muy concreto. Al regreso de Ti West al género con X, que llega a los cines españoles este viernes 29 de abril, hay que sumar el lanzamiento de Bodies Bodies Bodies, la apuesta de la distribuidora con una visión más desenfadad sobre el género.

Bodies Bodies Bodies pertenece a la comedia terrorífica y es un slasher para la Gen Z. Dirigida por la danesa Halina Reijn, la película cuenta con un centelleante reparto de rostros tan jóvenes como los de Amandla Stenberg (The Eddy, Querido Evan Hansen, futura protagonista de The Acolyte, serie de Star Wars), Maria Bakalova (la gran revelación de Borat, película film secuela), Rachel Sennott (Shiva Baby), Myha'la Herrold (Industry) y Chase Sui Wonders (Generation).

Son un grupo de amigas que, junto a los novios interpretados por Pete Davidson y Lee Pace, se reúnen en una cabaña remota y aislada para celebrar una fiesta durante un huracán. Ya sabemos cómo suelen terminar este tipo de planes en una película de terror, así que cuando una de ellas propone pasar el rato con el juego Bodies Bodies Bodies, en el que uno de los participantes ejerce el rol de asesino y debe ser descubierto por los demás, solo podemos esperar un desenlace trágico.

Y, por qué no, también divertido. El guion de Bodies Bodies Bodies viene firmado por Kristen Roupenian, autora del relato Cat Person que dio la vuelta a internet cuando se publicó en The New Yorker en 2017, convirtiendo a la escritora en una firma altamente cotizada. Esta película supone su debut en el ámbito cinematográfico.

Mientras esperamos a que se anuncie fecha de estreno en España de Bodies Bodies Bodies podemos disfrutar a continuación de su tráiler, que incluye un tema inédito de Charli XCX compuesto para la película.

