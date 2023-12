'Blood de Brad Anderson', la película de terror de Michelle Monaghan: estreno y todo lo que debes saber

La Navidad está a la vuelta de la esquina y tanto en las cadenas de televisión como en las plataformas de streaming ya se puede notar cómo cobran protagonismo las películas ambientadas en esta época del año, aunque no por ello se dejan de estrenar cintas de géneros distintos. De hecho, Blood de Brad Anderson (2022) es radicalmente opuesta a las típicas historias de amor navideñas, y es que la cinta de terror aterriza en España casi un año después de su estreno en Estados Unidos.

La película dirigida por Brad Anderson, sí, el mismo que aparece en el título de la película (en el original no), llegó a las salas de cine estadounidenses el pasado mes de enero, aunque no has sido hasta casi 11 meses después cuando se podrá ver en pantalla grande en España. La cinta de terror, aunque no esté ambientada en Navidad, es una de las últimas opciones para disfrutar de una buena dosis de sustos antes de que llegue el 2024.

Sinopsis y tráiler de 'Blood de Brad Anderson'

Drama de terror y suspense que protagoniza Jess, una mujer recién separada que se tiene que mudar a la antigua granja familiar con su hija adolescente, Tyler, y su hijo de ocho años, Owen. Una noche el perro familiar detecta algo extraño procedente del bosque y acude a buscarlo. En su regreso de la oscuridad forestal, ataca a Owen de manera salvaje. Jess le lleva con urgencia al hospital para curarle de las mordeduras, pero su condición va empeorando sin que nadie sepa el motivo. Jess descubrirá una cura de lo más inquietante.

Reparto de 'Blood de Brad Anderson'

La película está protagonizada por Michelle Monaghan, conocida por su trabajo en la saga Misión: Imposible, en la que interpretó a Julia, la exmujer de Ethan Hunt (un Tom Cruise que ha defendido a su agente tras las declaraciones sobre Palestina). Además, también participó en la primera temporada de True Detective.

Póster promocional de 'Blood de Brad Anderson' A Contracorriente Films

Completan el reparto Skeet Ulrich, estrella de terror de los 90 con sagas como Scream, en la que ha interpretado a Billy Loomis en tres películas (aunque no se sabe si estará en la polémica séptima entrega) y películas como Jóvenes y brujas (1996). En estos últimos años se le ha podido ver como el padre de Jughead en la serie Riverdale. Tyler y Owen están encarnados por Skylar Morgan y Finlay Wojtak-Hissong respectivamente.

Fecha de estreno de 'Blood de Brad Anderson'

La película estaba inicialmente programada para llegar a las salas españolas el 6 de diciembre, aunque hace apenas unos días se ha atrasado su estreno y finalmente será el día 15 de diciembre cuando se pueda ver esta terrorífica historia en los cines.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.