'Blonde': Ana de Armas enseña el vídeo de su transformación en Marilyn Monroe

"Nunca me han dicho que me parezco a Marilyn", afirmaba entre risas Ana de Armas hace unos días en el programa de Seth Meyers. La actriz, en plena promoción de Blonde, añadía: "Era morena, en eso nos parecemos". Sin embargo, cuando uno echa un vistazo a la película de Andrew Dominik, es imposible no ver a la estrella en pantalla.

Pese a que el filme ha tenido una recepción mixta, con algunos críticos y espectadores alzándola al Olimpo de las obras maestras y otros cargando duramente contra su retrato sexualizado de Norma Jean, casi todos coinciden en la gran labor de De Armas en la piel de la rubia.

Más allá del talento incuestionable de la actriz, su transformación física en Marilyn Monroe también es fundamental para entender el buen hacer de la producción. Tal y como recoge Variety, la cubana se pasaba cada mañana dos horas y media sentada en la silla del departamento de maquillaje y peluquería para conseguir el aspecto de la protagonista.

Netflix ha desvelado ahora un vídeo en el que recoge esta transformación. Como vemos en el clip, el equipo empleó gorros de silicona, pelucas, pestañas falsas y lentillas azules para lograr que De Armas se pareciera a Marilyn. Cabe destacar que el departamento de vestuario también fue fundamental para que la protagonista se convirtiera en el personaje, creando réplicas de algunos de los conjuntos más icónicos de Monroe.

Blonde fue ovacionada durante 14 minutos durante su estreno en el Festival de Venecia y, aunque ha dividido a crítica, desde su llegada a Netflix se ha mantenido en los primeros puestos entre lo más visto de la plataforma. Además, los especialistas ya sitúan a De Armas como una competidora a tener en cuenta en la temporada de premios.

