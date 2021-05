Blake Lively y Diablo Cody adaptarán el cómic 'Lady Killer' para Netflix

Netflix ha dejado bien claro que no piensa escatimar en estrellas para sus películas y series. Las últimas en sumarse a un proyecto del gigante del streaming han sido la actriz Blake Lively, que regresa a la pantalla un año después de El ritmo de la venganza, y la guionista Diablo Cody, actualmente al frente de la nueva Las Supernenas.

Lively protagonizará y Cody escribirá Lady Killer, adaptación de la saga de cómics de Dark Horse firmada por Joëlle Jones y Jamie S. Rich, tal y como ha informado EW. Para quienes no estén familiarizados con las viñetas, Lady Killer sigue a Josie Schuller, una perfecta ama de casa de los años 50 que tiene una doble vida como sicario. Sin duda, un personaje que podría acabar con Deadpool (Ryan Reynolds) de un plumazo.

Además de dar vida a esta asesina letal, la actriz de Gossip Girl también firma como productora de un filme que lleva a la plataforma el exitoso tebeo publicado por primera vez en 2015, nominado en los prestigiosos premio Eisner.

No es el primer cómic de Joëlle Jones que interesa a una cadena para su adaptación; The CW, hogar del Arrowverse, estaba desarrollando una serie basada en Wonder Girl, viñetas de Jones para DC, pero decidió no seguir adelante con el proyecto. Por lo pronto, esperamos con ansia esta nueva película en la que Lively dará rienda suelta a su lado más sanguinario con guion de Diablo Cody.