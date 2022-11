Blake Lively deja a Ryan Reynolds un mensaje en Instagram que derrite a los fans de la pareja

"Esto es una mierda... ¿Tienes idea de lo que es estar en una película de Navidad con Will Farrell y que no sea Elf?" Le pregunta Ryan Reynolds a Farrell en el anuncio de su nueva película Spirited, "un musical de dos tíos con una capacidad de entonar cuestionable". Después de darnos Deadpool, uno de los superhéroes más sinvergüenzas del cine, y por alguna razón que no acabamos de entender, parece de lo más natural que el actor de Linterna Verde (claramente, su mejor película hasta la fecha) se haya pasado al mundo de los musicales. Y, concretamente, de los musicales navideños.

¿Quién querría ver la película de Lindsay Lohan cuando tenemos un proyecto navideño capitaneado por estos dos actores? Su talento para el baile es innegable y, sino, que se lo pregunten a Blake Lively. Hace unos días, Reynolds colgaba en su cuenta de Instagram una grabación de uno de los ensayos acompañada del texto "Tienes que estar dispuesto a ser malo en algo para ser... ¿un poco menos malo? ¡Aquí estamos Will y yo demostrándolo!" y la actriz de Gossip Girl decidía apoyar a su marido dejando un comentario en la publicación: "¿Me puedo quedar embarazada estando embarazada?".

Hace una semana, pudimos ver a la pareja, que se encuentra esperando su cuarto hijo (del que esperamos que Taylor Swift vuelva a coger el nombre para alguna de sus canciones), en la 36ª Edición del premio American Cinematheque, un galardón honorífico que este año ha sido entregado al actor de Deadpool. "Gracias a mis amigos y familia que me han convertido en un agitado y lacrimógeno lío de risas, nostalgia y felicidad. Sentí como si hubiese conseguido asientos en primera fila para mi propio funeral, pero sin toda la inconveniencia de morir", agradeció en sus redes.

No todo fueron risas

¿Nos cansaremos alguna vez del Cuento de Navidad de Dickens? ¿Cuántas versiones más se pueden hacer? Pues, por lo menos, una más y, esta vez, en forma de comedia musical. Apple TV+ ha vuelto a desenterrar a Scrooge para traernos una comedia musical en la que Ryan Reynolds interpreta al alma con necesidad de redención mientras que Will Farrell, el fantasma del presente, intenta darle una segunda oportunidad. Pero, tal y como ha explicado Reynolds, el nuevo papel del actor venía con complicaciones.

Primeramente, estaba el problema de trabajar con Farrell. Según contó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, para él, su compañero de reparto es de los intérpretes que más han contribuido al mundo de las comedias. "El mayor desafío de hacer una comedia con Will Farrell era no hacer una imitación de Will Farrell a Will Farrell", bromeó el actor. "¡Oh no! ¡Te he hecho un Elf!".

En segundo lugar, estaba el problema del baile, para el que le pidió ayuda a su archienemigo, Hugh Jackman. Pero, según contó en una entrevista para Big Issue, los consejos del actor de The Greatest Showman no le sirvieron de mucho. "A Hugh le sale tan natural que, de alguna rara manera, su ayuda no fue de ayuda", contó Reynolds. "Él me decía: 'Asegúrate de que estas contando y escuchando el ritmo'. Y yo de en plan: 'No oigo el ritmo, tío. ¡Dame un consejo de verdad!' ". Al final, lo que más le sirvió fue un comentario que le hizo tomando un café. "Recuerda disfrutarlo porque, si tú lo disfrutas, nosotros lo disfrutaremos".

La película se estrenó el pasado 18 de noviembre y ya puede verse en streaming en Apple TV+. No es Elf, ni tampoco Deadpool, pero quizá no esté tan mal. Al fin y al cabo, salen Will Farrell y Ryan Reynolds bailando.

