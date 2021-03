Para muchos, el rostro de Aubrey Plaza está ineludiblemente ligado al personaje de April Ludgate en la serie Parks and Recreation. La trayectoria de la cómica estadounidense, no obstante, ha orillado a menudo en territorios afines al cine de género: desde la comedia ci-fi Seguridad no garantizada, su primer papel protagonista, al reciente remake de Muñeco diábolico, pasando por títulos como Scott Pilgrim contra el mundo o la extravagante comedia An Evening with Beverly Luff Linn, del prometedor Jim Hosking.

Como esta última película, si Black Bear puede adscribirse al fantástico es sobre todo por el desconcierto en que nos sumen sus vaivenes tonales: la sensación de no tenerlas todas respecto a lo que estamos viendo.

Esa saludable desorientación es, al fin y al cabo, el leit motiv de las Noves Visions del Festival de Sitges, de donde el Americana Film Fest ha repescado el filme de Lawrence Michael Levine. Aunque cabe recordar que Wild Canaries, el anterior largo de su director, ya pasó en 2015 por la ineludible cita barcelonesa con el cine independiente norteamericano, que este año también se celebra en Madrid y en la plataforma online Filmin.

Allison, la cineasta en busca de inspiración a la que interpreta Plaza, llega a un coqueto caserón rústico. Allí la recibe la pareja formada por Gabe (Christopher Abbott) y Blair (Sarah Gadon), con quienes inmediatamente empiezan a saltar chispas. Pero desconfiemos de este thriller erótico en ciernes y fijémonos en un plano que se repite un par de veces en los primeros compases del filme: vemos a la protagonista escribiendo sentada a una mesa, junto a una ventana.

La imagen de alguien que escribe o trata de escribir, permitiendo que pequeñas ficciones empiecen a urdirse, es recurrente en el universo del surcoreano Hong Sang-soo. También suele serlo la ingesta de alcohol, al que Aubrey Plaza no le hará ascos en esta película.

Seré cauto desgranando lo que ocurre en esta película estructurada alrededor de una cesura que, hacia la mitad del metraje, la lleva a mudar su piel. Puede que nos preguntemos qué nexo enlaza las dos historias, y a juzgar por la inestabilidad que se apodera del espacio durante el lapso de tiempo en el que el personaje de Plaza desaparece, podríamos aventurar que es su cuerpo el que cataliza el trasvase entre dos narraciones que tratan sobre sentimientos declinados de formas distintas.

Y es en ese juego consistente en especular sobre un paisaje dado, alterando o invirtiendo los roles de los personajes, donde Black Bear se encuentra con la poesía de la variación que Hong Sang-soo lleva más de dos décadas depurando. Como en muchas de las películas del autor de Oki's Movie, lo que vemos son las formas que podría cobrar un determinado impulso creativo: las mil maneras de imaginar que resolvemos el problema del amor o de no estar solo; en un pasaje memorable de La mujer en la playa, una de las fundamentales de Hong, un personaje esbozaba dicha quimera en un folio a modo de ecuación inconsolable.

Plaza se entrega al juego que propone Levine, alcanzando cotas de vulnerabilidad inéditas en su filmografía. Y aunque la película se percibe demasiado pendiente de una dramaturgia que apenas deja espacio para lo cotidiano o lo inesperado, sí hay algo liberador en el hecho de plantearla como un escenario postizo —hay un momento divertido en el que Plaza le pregunta a sus anfitriones si piensan convertir ese caserón tan de revista en un bed&breakfast— donde los actores deben probar diferentes registros, antes que como un mero artefacto narrativo.

Black Bear se proyecta el próximo domingo 14 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid dentro de esta edición del Americana Film Fest. Hasta ese día también se puede ver en Filmin la anterior película de su director, Wild Canaries.