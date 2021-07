‘Black Adam’ es “el Harry el Sucio de los superhéroes”, según su director

Jungle Cruise ha supuesto la primera oportunidad para que Jaume Collet-Serra y Dwayne Johnson trabajen juntos, y parece la experiencia ha sido satisfactoria. Lo demuestra el hecho de que casi exactamente un año después del inminente estreno de esta producción de Disney (este 30 de julio), vaya a llegar a los cines el 29 de julio de 2022 una segunda colaboración, esta dentro del marco de DC Films y llevando por título Black Adam. La película supone una gran alegría para Johnson, que lleva detrás del personaje desde 2007, y el culmen de un largo proceso donde se llegó a plantear que el personaje apareciera como villano de ¡Shazam! ajustándose a lo visto en los cómics

En un momento dado, no obstante, se pensó que Black Adam merecía una película para él solo, y por lo pronto no hay planes de que este antihéroe se cruce en el camino del personaje que encarna Zachary Levi. Desde luego no se descarta algún tipo de cameo o referencia, pero lo importante es que Black Adam concluyó su rodaje este mes, justo a tiempo para que Collet-Serra se embarque en la promoción de Jungle Cruise y pueda dar algún que otro detalle de la película, de cuyo argumento solo sabemos que girará en torno al enfrentamiento de Black Adam con la Sociedad de la Justicia de América.

El realizador catalán fue elegido personalmente por Johnson para dirigir la película, la que ahora considera “el rompecabezas más complejos de su carrera” debido a su desconocimiento previo de los cómics. Más allá de unas dificultades iniciales para abordar el material, Collet-Serra asegura que tuvo un planteamiento claro a la hora de concebir Black Adam: uno que contrastara con el primer film que rodó junto a Johnson. “Después de una comedia romántica de aventuras tan ligera como Jungle Cruise, me atraía sacar la versión oscura de Dwayne. Básicamente, convertirlo en Clint Eastwood en un western”, declara para Collider.

“Le dije ‘eres como el Harry el Sucio del cine de superhéroes’, y no tuve convencer a la gente de que esto era lo adecuado de la forma que lo hice para Jungle Cruise. Se parecía a las cosas que había hecho con Liam Neeson, ese antihéroe tipo duro con buen corazón”, prosigue el cineasta, haciendo referencia a títulos como Sin escalas o El pasajero. “El mundo no es blanco o negro, está lleno de zonas grises, y necesitas personas que se muevan entre ellas”. Dado que DC es el universo al que pertenecen las películas de Zack Snyder, no se puede decir que este tono oscuro sea una novedad, pero puede ser igualmente interesante ver cómo alguien tan bonachón como Johnson se sume en él.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.