'Black Adam' quedó atrapada en un "vórtice de nuevos liderazgos" y por eso no tendrá secuela, según Dwayne Johnson

Se nos prometió que “la jerarquía de poder de DC cambiaría” con Black Adam. Tal pintoresca promesa la hizo Dwayne Johnson en torno a su debut en el Universo de DC, refiriéndose (entendemos) al hecho de que su personaje era tan poderoso como para desafiar al Superman de Henry Cavill. De ahí que The Rock se empeñara en que Cavill hiciera un cameo como el superhéroe en la película dirigida por Jaume Collet-Serra, y este cameo diera pie al anuncio de una secuela de El hombre de acero.

Un anuncio velozmente refutado, pues la jerarquía de poder estaba cambiando, efectivamente, pero no del modo que Johnson quería. Black Adam vino a coincidir con un terremoto en DC y Warner: por un lado, James Gunn y Peter Safran ascendieron a líderes de DC Studios, y por otro Warner se fusionó con Discovery pasando a ser David Zaslav su líder. Esto se concretaba en un plan para reiniciar de cabo a rabo la continuidad principal de DC, en función a los nuevos planes de Gunn.

Nada que no pudiera haber resistido una taquilla sólida, pero Black Adam no hizo ni eso. No obstante, y como aún no está muy claro cómo se leyeron las cifras de la película, Kevin Hart le ha preguntado a Johnson por qué Black Adam no va a tener secuela. Lo ha hecho en su programa de entrevistas de Peacock, Hart to Heart, donde el cómico se ha reunido con su compañero de reparto en Jumanji o Un espía y medio. A Hart parece sorprenderle que, en base al “apetito de la base de fans” de Johnson, no tengamos Black Adam 2. Así que The Rock ha dado su versión del asunto.

“Black Adam quedó atrapada en un vórtice de nuevos liderazgos”, sostiene, en referencia a la llegada de Gunn y Safran. “Hubo muchos cambios. Siempre que tienes una empresa cotizando en bolsa donde se producen todos estos cambios, aparecen personas que desde el punto de vista creativo y fiscal toman decisiones con las que puedes no estar de acuerdo, desde el punto de vista filosófico”. En el mes de diciembre, según iba quedando claro que Black Adam sería una película independiente, Johnson trataba de mostrarse conciliador en redes.

Nada de Black Adam 2

“DC y Seven Bucks han acordado continuar explorando las formas más valiosas en que Black Adam sea utilizado en futuros capítulos de DC. Son decisiones tomadas por James y el liderazgo de DC, desde su propia visión del universo”, escribió. Hoy, Johnson sigue asegurando que Black Adam fue un éxito, y que si la secuela no tuvo luz verde se debió a problemas internos de DC. “Era una pregunta para Wall Street. ‘Espera un momento. Tuviste la mayor apertura de tu carrera. Aunque sin China. Eso podría haber supuesto 100 millones, tal vez 200 millones de dólares más. Estás estableciendo un nuevo superhéroe. Quieres hacer crecer la franquicia. Traes de vuelta a Henry Cavill. Y el mundo se vuelve loco’”.

“Como personas con mentalidad empresarial, tú y yo siempre pensamos que la audiencia va primero”, prosigue Johnson. “Miramos y respetamos el balance económico, pero también creamos oportunidades y cosas que sean frescas para nuestra audiencia, nuestro jefe número uno. Cuando eso no se mira a través con esa lente, las cosas son un poco más difíciles para tipos como tú y yo”. The Rock, que llegó a ser acusado de falsear las cuentas de Black Adam para hacer creer que fue un triunfo económico, lo sintetiza con una metáfora deportiva.

“Es como si llegara un nuevo propietario y comprara un equipo de la NFL y dijera ‘De acuerdo. No mi entrenador. No mi quarterback. No importa cuántas veces hayamos ganado la Super Bowl. No importa cuántos anillos tenemos. Me voy con otra persona’”.

