'Bird Box Barcelona': el apocalipsis de Mario Casas nada tiene que envidiar al de Bullock

En 2018, junto al guionista Eric Heisserer, la directora Susanne Bier adaptó la novela de Josh Malerman sobre un futuro apocalíptico en el que unos extraños seres obligaban a la población a suicidarse tras mantener contacto visual con ellos. Los supervivientes aprendían a vivir con vendas en los ojos para evitar cualquier tipo de contacto y se organizaban en grupos en un intento por conseguir mantenerse con vida.

A ciegas (Bird Box en su versión original) se convirtió en un éxito absoluto de Netflix. No hubo quien no viese la imagen de Sandra Bullock con dos niños en brazos, los tres con los ojos tapados. Pero parece que una pregunta se les quedó grabada a los directores Àlex y David Pastor: ¿Qué estaba sucediendo en España mientras estos tres personajes intentaban sobrevivir en Estados Unidos?

Cinco años después, nos lo cuentan en Bird Box Barcelona, una expansión del mundo creado por Malerman y protagonizada por Mario Casas en la que nos muestran cómo se vivió en Barcelona la llegada de aquellos misteriosos entes.

'Bird Box Barcelona' crítica

Valoración: Bird Box Barcelona

Y como suele pasar cuando algo nos ha gustado, aquí estamos, sin saber cómo argumentar las cuatro estrellas y convencer al lector de que esta es una de esas segundas partes que merecen la pena sin desvelar nada que haga que el espectador pierda la oportunidad de ver Bird Box Barcelona como la vimos nosotros: con la única idea en la cabeza de que se trata de una nueva versión de la película de Sandra Bullock.

El mundo creado por el escritor Josh Malerman sigue ahí: los seres que llevan a la gente que los ve al suicidio, los supervivientes encerrados en casas con persianas y cartones evitando cualquier contacto con el exterior y la desconfianza de encontrarse con desconocidos sin saber si se puede contar con ellos para seguir sobreviviendo. Pero, esta vez, es Mario Casas el que tiene a gente a la que cuidar y, en vez de remar río abajo, se pasea por las apocalípticas calles de Barcelona.

La idea principal era mostrar lo que pasó en España en este futuro distópico mientras el personaje de Bullock luchaba en los bosques estadounidenses por su supervivencia. El resultado es una historia (y una película) completamente nueva que, a pesar de basarse en el mismo universo, consigue alejarse por completo de la trama del filme de 2018 a la vez que mantiene la esencia, el suspense y la atracción que convirtió a la producción de Susanne Bier en un éxito de Netflix.

Fotograma de 'Bird Box Barcelona' Cinemanía

Los prejuicios sobre las segundas partes están para destruirlos. A los cinco minutos (y no es una manera de hablar) los directores Àlex y David Pastor lograban hacernos cambiar de idea. En su mirada a este mundo distópico, los hermanos profundizan en los pensamientos más humanos que surgen en esos momentos de desesperación y que nos muestran el origen de algunas de las decisiones que vimos tomar a los protagonistas del primer filme.

Para llevar a cabo su visión, un Mario Casas que vuelve a demostrar (si es que acaso es necesario que lo haga) su entrega por el cine junto a compañeros de la talla de Gonzalo de Castro, Lola Dueñas, Celia Freijeiro, Michelle Jenner, Patrick Criado o Georgina Campbell, quien bien merece mención especial. A ellos se unen dos pequeños grandes talentos: el de Alejandra Howard y el de Naila Schuberth, que soportan con aplomo el peso que recae en sus personajes.

Como telón de fondo, esas calles desiertas de la Ciudad Condal que los Pastor ya nos mostraron en Los últimos días y que vuelven a regalarnos con esa agridulce belleza. Para aquellos que habiten en las manzanas con chaflán del Ensanche, ahí están películas como esta para hacernos sentir esa fascinación de ver nuestras ciudades de un modo diferente, ese sentimiento que suponemos que tendrán los estadounidenses cada vez que ven sus edificios destruidos en las épicas batallas de superhéroes.

Llegamos con la idea de que esta era una historia no tan nueva con el aliciente de estar ambientada en Barcelona y salimos afirmando que la ciudad muestra belleza en su destrucción (y comprendiendo por qué tenía que ser esta y no otra), que los personajes tienen trasfondos interesantes, que la visión es completamente distinta y que, en definitiva, es de esas películas que consiguen sorprenderte. Para qué están las segundas partes si no es precisamente para esto.

'Bird Box Barcelona' sinopsis

La película sigue los pasos de Sebastián (Mario Casas), un padre a cargo de su hija pequeña (Alejandra Howard), en su lucha por sobrevivir en un mundo apocalíptico en el que una misteriosa presencia está destruyendo a la población.

En su camino por las calles desiertas de Barcelona en busca de comida y refugio, padre e hija se encontrarán con otros supervivientes con los que deberán aliarse. Sin embargo, pronto descubrirán que la amenaza está más cerca de lo que piensan.

'Bird Box Barcelona' fecha de estreno y duración

Esta nueva visión del mundo creado por Malerman llega a Netflix el 14 de julio y tiene una duración de 110 min.

Fotograma de 'Bird Box Barcelona' Cinemanía

'Bird Box Barcelona' directores

Después de su última película, el thriller psicológico Hogar (2020), protagonizado por Mario Casas y Javier Gutiérrez, los hermanos Àlex y David Pastor repiten protagonista y vuelven para hacer lo que mejor saben hacer.

Directores y guionistas de thrillers como Infectados (2009), protagonizado por Chris Pine; Eternal (2015), con Ryan Reynolds y Ben Kingsley y dirigido por Tarsem Singh; o el español Los últimos días (2013), con Quim Gutiérrez y José Coronado encabezando el reparto, los directores estrenan ahora Bird Box Barcelona para adentrarnos una vez más en otra de sus distopías apocalípticas.

'Bird Box Barcelona' reparto

Mario Casas protagoniza esta distopía ambientada en Barcelona junto a Alejandra Howard, quien interpreta a su hija Anna; Georgina Campbell, quien da vida a una escritora inglesa; y Naila Schuberth, quien se mete en el papel de Sophia, otra niña como Anna perdida entre el caos.

A ellos se unen los supervivientes de este mundo apocalíptico, entre los que encontramos a Diego Calva, Patrick Criado, Lola Dueñas, Celia Freijeiro, Gonzalo de Castro, Leonardo Sbaraglia, Manel Llunell, Gerard Oms, Milo Taboada y Michelle Jenner.

