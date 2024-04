Billy Dee Williams ('Star Wars') defiende el 'blackface': "Si eres un actor, deberías hacer lo que quieras"

El blackface, técnica usada para aparentar ser una persona negra, es algo que ha suscitado polémicas en los últimos años en países como Estados Unidos o España. Muchos lo han considerado como un método racista y han exigido que sean las personas negras quienes interpreten exclusivamente a personajes con su color de piel. Sin embargo, todavía tiene defensores, como Billy Dee Williams, conocido por interpretar a Lando Calrissian en la trilogía original de Star Wars.

En el nuevo episodio del podcast Club Random de Bill Maher, el actor recordó a Laurence Olivier en Othello (1965), en donde tuvo que recurrir al blackface. "Me hizo mucha gracia. Se sacó el trasero y caminó así, porque ya sabes, se supone que los negros tienen culos grandes. Pensé que era buenísimo, me encantó. Amo ese tipo de cosas", explicó.

Maher replicó que hoy no se podría hacer esto sin generar polémica, a lo que Williams respondió expresando su opinión: "¿Por qué no? Deberías hacerlo. Si eres un actor, deberías hacer cualquier cosa que quieras". Pero el presentador del podcast alegó que el intérprete de 87 años vivía en un momento en el que era normal que a las personas negras no se les permitiera frecuentemente hacer los papeles que les correspondían.

"El punto es que no puedes ir por la vida sintiendo todo el rato que eres la víctima. Me niego a vivir diciéndole al mundo: 'Estoy enfadado'. No voy a estar fastidiado las 24 horas del día", replicó Billy Dee Williams. Anteriormente, también había defendido esta libertad en la misma entrevista: "Quiero ser creativo, déjame serlo como individuo. No quiero hacer algo basado únicamente en que soy una persona negra, o tú eres blanco, o ese tipo de cosas. Soy un artista, una entidad creativa de la vida".

Al margen de la conversación sobre el blackface, Billy Dee Williams ha estado promocionando, tanto en este podcast como en otras entrevistas, su libro ¿Qué tenemos aquí? Retratos de una vida, unas memorias que recogen tanto su infancia en Harlem como su carrera en Broadway y Hollywood. La mayor parte del público le conoce por interpretar a Lando Calrissian en Star Wars, pero lo cierto es que el actor también ha hecho papeles memorables en películas como La canción de Brian (1971), El ocaso de una estrella (1972) o Mahogany, piel caoba (1975).

