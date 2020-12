Bien por Patty Jenkins, mal por Snyder: Richard Donner opina sobre el cine de superhéroes actual

En los últimos años el cine de superhéroes se ha convertido en un estándar para la producción mainstream, con tanta contundencia como para dar pie a la película más taquillera de la historia (Vengadores: Endgame) y que pase desapercibida la importancia de lo logrado por Richard Donner en 1978. Este año se estrenó Superman, éxito de taquilla que asentaría a los justicieros dentro del cine popular, y que aunque fuera seguido por muchos otros tótems está plenamente de actualidad gracias al homenaje de Patty Jenkins, que en su nueva Wonder Woman 1984 tampoco ha querido disimular, como no lo disimuló en la primera Wonder Woman, la gran inspiración que Donner ha supuesto para ella.

El director de grandes clásicos como Los Goonies o La profecía ya tiene 90 años, pero ha revelado recientemente su interés en dirigir la quinta entrega de Arma letal, franquicia en la que se ha encargado de la puesta en escena de todos sus componentes. “Es tanto mi privilegio como mi deber sacarla adelante. Y es emocionante, la verdad”, contaba en una entrevista para The Telegraph donde también reflexionaba sobre la preponderancia de los superhéroes en el cine contemporáneo. A Donner le asombra cómo su Superman ha acabado contribuyendo a consolidar un género cinematográfico por derecho propio, y ha compartido algunas apreciaciones sobre su estado actual.

“Cuando ves que se hace bien, según mi criterio, es muy satisfactorio. Me siento feliz y orgulloso cuando veo estas películas. Cuando se hace mal, es decepcionante”, explicaba. En ese sentido, Donner destaca la Wonder Woman de Patty Jenkins estrenada en 2017, por ver en ella “el mismo espíritu y emoción” de su Superman. Donner prefiere héroes luminosos e idealistas, por lo que los esfuerzos de gente como Christopher Nolan y Zack Snyder no le interesan demasiado.

“Hay mucha gente que quiere que los superhéroes sean cínicos, lo que me parece deprimente. Cuando son oscuros y están furiosos con el mundo no me resulta divertido. Creo que para ver gente así ya está la realidad”, explicaba. Al veterano cineasta también se le preguntó por las polémicas declaraciones de Martin Scorsese que identificaban el género como “parque temático” (“¡Pues ojalá me dejaran hacer alguna atracción!”, ha replicado Donner), y por último sobre una película que el firmante de Superman siente sorprendentemente cerca: Liga de la Justicia de Zack Snyder.

La razón es que este film tiende puentes cristalinos con Superman II, el film del cual Donner fue despedido en mitad del rodaje y sustituido por Richard Lester. Donner, sin embargo, pudo estrenar otra versión de Superman II tal y como la había concebido en 2006; algo que Snyder ha tardado mucho menos en lograr pues, luego de su sustitución a manos de Joss Whedon, va a estrenar su propio montaje de Liga de la Justicia en HBO Max a lo largo de 2021. “Es maravilloso que lo haya logrado”, opina.