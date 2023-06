'Beyond the Spiderverse': Todo lo que sabemos de la secuela de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

Ha vuelto a ocurrir. Dune se había titulado Dune durante toda la campaña promocional hasta que, de pronto, al inicio de la propia película un amenazador Parte 1 se colocaba al lado del título. Con Spider-Man: Cruzando el multiverso ha pasado algo similar, solo que la sorpresa se reserva para el final: la trama queda totalmente inconclusa, y nos remite a otras sagas que en la actualidad también están jugando a eso de presentar un desenlace en dos mitades. Asumiendo que lo iniciado con Un nuevo universo vaya a quedarse en trilogía, claro.

Pero es algo que en el pasado vimos con Harry Potter o Los juegos del hambre, y hoy por hoy vemos en Fast & Furious (con esa décima entrega que parece remitirnos a dos entregas más) y Misión Imposible (lo que tenemos por delante son Sentencia mortal: Parte 1 y Sentencia mortal: Parte 2).

Con Cruzando el multiverso no se puede decir, entretanto, que los creadores no avisaran. Pero si aún así ese “Continuará” justo cuando Miles descubre que se ha equivocado de universo al que volver te ha dejado perplejo, has de saber que la secuela ya está confirmada y se ha desarrollado al mismo tiempo que Cruzando el multiverso.

Tráiler SPIDER-MAN: CRUZANDO EL MULTIVERSO - Cinemanía Tráiler SPIDER-MAN: CRUZANDO EL MULTIVERSO - Cinemanía

Todo va acorde al plan

Originalmente, de hecho, el título de esta continuación de Un nuevo universo era Across the Spiderverse: Part 1. Nos remitía directamente a un Across the Spiderverse: Part 2, que según confirmamos en los créditos de la última película acabará siendo Beyond the Spiderverse. ¿Traducido como “Más allá del multiverso”, quizá? ¿O los traductores españoles se atreverán por fin a introducir un juguetón “Spiderverso” para nombrar la peli? Es pronto para hacerse esas preguntas, aunque igualmente la tercera entrega ya tiene fecha de estreno.

Sony ha fijado la llegada a cines de Beyond the Spiderverse para el año que viene: el 29 de marzo de 2024. No pasará ni un año desde el estreno de Cruzando el multiverso, lo que se debe a que el desarrollo de esta tercera parte está muy avanzado. No es para menos, pues Sony empezó a planear la secuela antes siquiera de que Un nuevo universo se estrenara en 2018, alentada por los rumores que apuntaban a la excelente película que, por supuesto, fue. ¿Pero qué sabemos de Beyond the Spiderverse?

Pues tenemos que remitirnos a los avances del proyecto que se han filtrado en los últimos meses. En febrero de 2021 supimos que Phil Lord y Chris Miller (la genial dupla tras La Lego Película o Infiltrados en clase) estaban escribiendo el guion de la secuela de Un nuevo universo. En torno a ellos, que también serían productores ejecutivos, se unió como coguionista Dave Callaham, y se incorporaron como directores Kemp Powers (Soul), Justin K. Thompson y Joaquim Dos Santos.

Fotograma de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' Sony

Todos ellos repiten en Beyond the Spiderverse, pues fueron Lord y Miller quienes se dieron cuenta de que la historia que tenían en mente para seguir Un nuevo universo era demasiado grande. Se antojaba necesario dividir la película en dos, así que llegado diciembre de 2021 ambos anunciaron que la trilogía estaba en camino. Los títulos eran Across the Spiderverse: Part 1 y Across the Spiderverse: Part 2. No obstante, en Sony no debían de ver claro lo de colocar un “Parte X” a una película.

Salto a abril de 2022, cuando Lord y Miller anuncian que las películas serán Across the Spiderverse y Beyond the Spiderverse. Declaran que lo que planean es, en efecto, enorme: la historia se desarrollará a través de seis universos, con unos 240 personajes en el camino de Miles. Lo único que se sabe hasta ahora de ese Beyond the Spiderverse es, pues, que el final ya está escrito, y que Cruzando el multiverso se desarrolló plenamente con la idea de que la historia terminara en otra película.

No hay más detalles, pero al menos es suficiente para aguardar con calma el 29 de marzo del año que viene. Todo está controlado, y no va a haber improvisación alguna. Posiblemente, lo que estos días esté haciendo el equipo es limitarse a pulir algunos detalles.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.