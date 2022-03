Beyoncé, Billie Eilish y más: estas serán las actuaciones musicales de los Oscar 2022

En su ofensiva para recuperar audiencia en TV, los Oscar 2022 van a por todas. Y, si bien muchas de sus innovaciones resultan poco inspiradas, hay otras que sí despiertan interés. Porque, ¿cómo vamos a resistirnos ante la promesa de ver a Beyoncé y Billie Eilish como estrellas invitadas de la ceremonia?

La exmiembro de Destiny's Child y la joven cantautora participarán interpretando dos temas nominados a Mejor canción original: Be Alive, de El método Williams, y No Time to Die, compuesta por Eilish y su hermano Finneas (que también subirá al escenario) para Sin tiempo para morir. Asimismo, Sebastián Yatra se encargará de Dos oruguitas (Encanto) y Reba McIntire de Somehow You Do (4 días).

Eso sí: que nadie espere ver en la ceremonia a Van Morrison. Haciendo honor a su fama de malaje, el músico norirlandés se ha negado a aparecer interpretando Down to Joy, su canción para Belfast, alegando que estará de gira.

Los artistas invitados, además, contarán con el respaldo de una banda de la que formarán parte Travis Barker (Blink 182), el pianista Robert Glasper y la percusionista Sheila E, colaboradora habitual de Prince. DJ D-Nice, famoso por sus streamings musicales durante la pandemia de coronavirus, actuará en la gala y en el posterior Baile del Gobernador.